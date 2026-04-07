"La Campaña de Renta 2025 y Hacienda llaman, estas son las deducciones que en La Rioja pueden salvarte hasta 2.000 euros. No dejes ni un céntimo en el aire"

Renta 2025, no dejes ni un euro en Hacienda. Descubre todas las deducciones en La Rioja.

Renta 2025, no dejes ni un euro en Hacienda. Descubre todas las deducciones en La Rioja.

Empieza la declaración de la renta… sí, ese momento que nadie espera, pero que todos debemos enfrentar. Cafés en mano, papeles sobre la mesa y ese suspiro de “a ver qué sale este año”. No es divertido, pero cuanto antes te pongas, antes lo quitas de encima. Hacienda no espera.

Con la llegada de abril, la Agencia Tributaria abre el plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio 2025. Millones de contribuyentes españoles deben hacerlo antes del 30 de junio. Lo importante, revisar el borrador con calma, comprobar los datos y no olvidar deducciones autonómicas, planes de pensiones o gastos deducibles. Esto puede marcar la diferencia entre pagar o recibir dinero de vuelta.

En La Rioja, hacer la renta no es solo pagar… también es recuperar dinero si sabes dónde mirar. Por ejemplo:

Hijos y familia

Entre 600 y 900 € si tienes hijos.

Hasta 600 € por guardería o ayuda para el cuidado.

Ayudas extra si vives en un pueblo con niños pequeños.

Vivienda (compra, alquiler o reformas)

Desgravaciones por comprar o reformar casa, más ventajas si eres joven o vives en un municipio pequeño.

Si alquilas y tienes menos de 36 años, también puedes recuperar parte.

Intereses de la hipoteca incluidos.

Gastos del día a día (jóvenes)

Internet, luz o gas pueden desgravar. Muchos no reclaman este dinero que está ahí.

Mundo rural (novedad)

Mudarte a un pueblo o empezar una actividad agraria puede darte hasta 1.000 € de deducción.

Salud (novedades importantes)

Hasta 2.000 € por gastos de ELA.

250 € por celiaquía en la familia.

Deporte y movilidad

Hasta 300 € por gimnasio o actividades deportivas.

Ayudas por bicicletas o vehículos eléctricos.

Donaciones

Recupera entre un 15% y un 20% por colaborar con causas culturales o patrimonio.

Sector agrario (novedad)

Si perteneces a una organización agraria, hasta 100 € de deducción por cuotas.

En resumen, hacer la renta rápido no basta. Pararte a revisar cada apartado puede significar que te devuelvan mucho más de lo que esperas. No dejes pasar estas oportunidades: cada deducción cuenta y tu bolsillo lo notará.