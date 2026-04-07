"La Campaña de Renta 2025 y Hacienda llaman, estas son las deducciones que en La Rioja pueden salvarte hasta 2.000 euros. No dejes ni un céntimo en el aire"
Renta 2025, no dejes ni un euro en Hacienda. Descubre todas las deducciones en La Rioja. Empieza la declaración y esto es lo que puedes recuperar, dinero que muchos pasan por alto
Logroño - Publicado el - Actualizado
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Empieza la declaración de la renta… sí, ese momento que nadie espera, pero que todos debemos enfrentar. Cafés en mano, papeles sobre la mesa y ese suspiro de “a ver qué sale este año”. No es divertido, pero cuanto antes te pongas, antes lo quitas de encima. Hacienda no espera.
Con la llegada de abril, la Agencia Tributaria abre el plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio 2025. Millones de contribuyentes españoles deben hacerlo antes del 30 de junio. Lo importante, revisar el borrador con calma, comprobar los datos y no olvidar deducciones autonómicas, planes de pensiones o gastos deducibles. Esto puede marcar la diferencia entre pagar o recibir dinero de vuelta.
En La Rioja, hacer la renta no es solo pagar… también es recuperar dinero si sabes dónde mirar. Por ejemplo:
Hijos y familia
Vivienda (compra, alquiler o reformas)
Gastos del día a día (jóvenes)
Mundo rural (novedad)
Salud (novedades importantes)
Deporte y movilidad
Donaciones
Sector agrario (novedad)
En resumen, hacer la renta rápido no basta. Pararte a revisar cada apartado puede significar que te devuelvan mucho más de lo que esperas. No dejes pasar estas oportunidades: cada deducción cuenta y tu bolsillo lo notará.