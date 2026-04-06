"Hacienda nunca devuelve nada con la declaración de la Renta, es lo que te ha cobrado de más, de repente te llega un ingreso de la Tesorería de la Seguridad Social"

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha dado paso en su programa a la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, para abordar la cuenta atrás para rendir cuentas con Hacienda, ya que este miércoles da comienzo la campaña de la Renta. La economista ha sido tajante al desmontar una de las creencias más populares: "Hacienda nunca devuelve nada, es lo que te ha cobrado de más. No es que te regale dinero, si es que de repente te llega una notificación diciéndote que tienes 1.000 euros, que te ingresa la Tesorería de la Seguridad Social, eso es que te lo han cobrado de más antes".

Hacienda nunca devuelve nada, es lo que te ha cobrado de más"

Fechas clave de la Renta 2025

La campaña de la Renta 2025, correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado, está a punto de comenzar. Millones de contribuyentes deberán presentar sus declaraciones entre los meses de abril y junio, un trámite para el que la Agencia Tributaria ya ha definido las fechas más importantes. El calendario fiscal arrancó el 11 de marzo, cuando se pudo solicitar el número de referencia, y desde el 18 de marzo ya se pueden consultar los datos fiscales a través de la Sede Electrónica de la AEAT.

EFE La Oficina de Atención al Contribuyente de Hacienda Foral de Navarra

El plazo para presentar la declaración por internet (modelo 100) comienza el 8 de abril. A partir del 29 de abril, se podrá pedir cita para la confección telefónica, que se activará el 6 de mayo. Para quienes prefieran la atención presencial, la solicitud de cita estará disponible desde el 29 de mayo y el servicio en oficinas comenzará el 1 de junio, siendo clave conocer el truco para saber si la declaración saldrá a pagar o a devolver. La campaña finalizará el 30 de junio.

Principales dudas de la declaración

Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) deben presentarla obligatoriamente. Quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional no están obligados si proceden de un único pagador. Existe una gran novedad en la declaración de la Renta que no se aplica de forma automática y que los contribuyentes deben buscar en el borrador.

Una de las dudas más recurrentes se centra en los pagos por Bizum. El experto económico José María Camarero ha aclarado que el problema no es el uso en sí, sino su finalidad. "El problema con los Bizum llega cuando intentamos simular que ha sido para una cena, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un pago por un servicio", ha señalado.

El problema con los Bizum llega cuando intentamos simular que ha sido para una cena, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un pago por un servicio"

Europa Press Una persona compartiendo un bizum.

Novedades de la Renta 2025

La aplicación Renta Web ha mejorado la gestión de datos de ascendientes y descendientes y automatiza el cálculo del rendimiento mínimo en arrendamientos a familiares. Los autónomos encontrarán nuevas casillas para regularizaciones de cotizaciones y un mayor desglose en módulos del sector agrícola. También se han añadido apartados para declarar ganancias por premios, ETFs y SICAVs.

Finalmente, se ha modificado el último tramo de la tarifa aplicable a la base liquidable del ahorro. El tipo marginal máximo estatal para rentas que excedan los 300.000 euros sube del 14% al 15%. Este cambio fiscal se produce mientras Hacienda sube los impuestos sobre los depósitos para 2026, lo que afectará a las ganancias de los ahorradores.