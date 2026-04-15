Darío Fernández (74), médico: "Salgo a correr tres días a la semana y lo combino con dos de gimnasio, es fundamental para mí"

Existe el mito de que las personas con enfermedades crónicas no deberían hacer ejercicio. Para desmentirlo y ofrecer pautas seguras, el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, con Bea Calderón, ha contado con la intervención del doctor Darío Fernández, médico de cabecera y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, quien ha arrojado luz sobre cómo compatibilizar el deporte con patologías como el asma, la hipertensión o la diabetes.

El propio doctor, de 74 años, es el mejor ejemplo de los beneficios de una vida activa. "Para mí es fundamental. Yo voy y salgo a correr tres días en semana, y luego combino con dos días de gimnasio", ha afirmado en los micrófonos de COPE. Fernández ha explicado que, tras un accidente de ciclismo que le mantuvo inmovilizado, descubrió el running. "Empecé a correr, y resulta que me ocupaba menos tiempo. Lo puedes ver incluso, pues, hasta de noche", ha comentado sobre las ventajas de una disciplina que, como la de otros deportistas veteranos como Manuel Alonso, demuestra que la edad no es un impedimento.

Entre las ventajas de correr, el doctor ha destacado que "es un ejercicio que fácilmente se adapta a cualquier persona", es ideal para combatir el estrés y muy beneficioso "para el corazón, para la respiración, para la circulación, para las piernas". Aunque es un ejercicio de impacto y las personas con problemas de rodilla deben tener precaución, con "un buen calzado y una revisión médica" es una actividad al alcance de casi todos, incluso si se sufre de dolor articular.

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Claves para hacer deporte con asma

Para los pacientes asmáticos, el doctor Fernández ha ofrecido cinco recomendaciones clave: calentar siempre para preparar pulmones y músculos; conocer y evitar desencadenantes como el polen o el aire frío; tener siempre a mano la medicación de rescate; no excederse y mantenerse en una zona de confort; y realizar un enfriamiento progresivo al finalizar. Con estas pautas,

Los beneficios para los asmáticos son notables: mayor eficiencia pulmonar, reducción de la inflamación, ayuda en la pérdida de peso y, en general, una mejora sustancial de la calidad de vida. Aunque no existen recetas mágicas, sí hay evidencia sobre cómo aumentar nuestra actividad física tiene un impacto positivo en la salud.

El doctor ha querido subrayar que el ejercicio no erradica la patología, pero sí es un gran aliado. "El ejercicio por sí solo no cura el asma, pero sí te lo va a mejorar", ha indicado. En este sentido, ha recordado una máxima aplicable a estas dolencias: "Las enfermedades crónicas no se curan, se controlan".

Las enfermedades crónicas no se curan, se controlan"

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Hipertensión y ejercicio: beneficios y riesgos

En el caso de la tensión alta, los beneficios del deporte se notan "muy pronto". Según el experto, se produce una bajada de los valores de la tensión, una rebaja significativa en la incidencia de accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio, y una mejora del estado de ánimo y el estrés. Además, el corazón se vuelve más eficiente, "se va a reducir el número de latidos cardíacos por minuto, con lo cual quiere decir que son latidos de calidad".

La principal precaución es consultar con su médico para que valore el tipo de ejercicio y la intensidad adecuada. Durante la práctica, la tensión puede subir, por lo que es vital una valoración previa. Fernández también ha advertido sobre ciertos ejercicios:

Diabetes: cómo evitar una hipoglucemia

Para las personas con diabetes, el principal riesgo durante el deporte es la hipoglucemia (bajada de azúcar). Para evitarla, el doctor recomienda realizar un autocontrol del azúcar media hora antes. Si el nivel es inferior a 100, se debe tomar un suplemento. También es importante administrar la insulina en una zona que no se vaya a ejercitar y evitar el ejercicio en el pico de acción de la misma. Para sesiones de más de 45 minutos, se necesitarán suplementos de hidratos de carbono y una buena hidratación.

Finalmente, el sentido común es clave. Hay que parar de inmediato si aparecen señales de alarma. El doctor es claro sobre cuándo detenerse: "Si notan dolor o rigidez en el pecho, en el cuello, en la mandíbula o en los brazos mientras están haciendo deporte, así un dolor repentino, o notan mareos o desmayo, o que le falta muchísimo, mucho más de lo habitual el aire, o que nota unos latidos cardíacos irregulares, deberían parar inmediatamente".

Si notan dolor o rigidez en el pecho, cuello, mandíbula o brazos, deberían parar inmediatamente"

Además de correr o caminar, el doctor Fernández ha señalado que deportes suaves como el Pilates o el Taichí son muy recomendables para estas patologías, ya que mejoran la fuerza, la flexibilidad y favorecen una respiración profunda y controlada.