"No tenemos que obsesionarnos con esas recomendaciones de ejercicio que nos da la OMS, sino aumentar nuestra actividad física, aunque sea poco"

Un gesto tan sencillo como caminar un poquito cada día puede marcar una diferencia real en nuestra salud. Así lo confirma un reciente estudio publicado por la revista The Lancet con datos de más de 100.000 personas, que concluye que andar solo cinco minutos más al día reduce un 10% el riesgo de muerte prematura. La clave, según la investigación, es reducir el tiempo que pasamos sentados para vivir más y mejor.

Esta es una de las principales conclusiones que la cardióloga Irene Méndez, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE con Expósito. La especialista ha subrayado que no es necesario realizar grandes esfuerzos ni practicar deporte intenso, ya que pequeños gestos, como un simple paseo, tienen un impacto muy significativo.

Beneficios más allá del corazón

Preguntada por los beneficios concretos de caminar, la doctora Méndez ha explicado que “hacer actividad física, en general, tiene muchos beneficios”. Según ha detallado, “reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, disminuye el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y el riesgo de cáncer”.

Alamy Stock Photo Pareja de jubilados caminando de la mano, Mallorca

La gran pregunta es por qué un incremento tan pequeño de actividad puede tener un efecto tan relevante. La cardióloga aclara que, si bien los resultados del estudio no deben interpretarse como una recomendación individual, sí evidencian a nivel poblacional algo que ya se conocía: “la actividad física es muy beneficiosa para la salud y que reduce la mortalidad”. La idea de base no es cumplir con los famosos 10.000 pasos, sino entender que cualquier suma es positiva.

Lo que podamos aumentar nuestra actividad física, aunque sea poco, nuestra salud nos lo va a agradecer"

El mensaje principal, insiste Méndez, es abandonar la presión por cumplir metas estrictas. “No tenemos que obsesionarnos con llegar a esas recomendaciones de ejercicio físico que nos da la Organización Mundial de la Salud, sino que lo que podamos aumentar nuestra actividad física, aunque sea poco, pues nuestra salud nos lo va a agradecer y vamos a conseguir vivir más años y mejor”. Existen, además, métodos sencillos y efectivos como la caminata japonesa para ponerlo en práctica.

Alamy Stock Photo Pareja de jubilados en España

Un consejo para todas las edades

Este consejo es universal. “La actividad física es importante desde la infancia para prevenir la obesidad infantil y a todas las edades de la vida”, ha afirmado la especialista. Por supuesto, el beneficio es todavía mayor en personas que ya tienen factores de riesgo cardiovascular o han sufrido una enfermedad de este tipo.

Finalmente, la doctora ha puesto el foco en las personas mayores, un colectivo que a menudo lleva una vida muy sedentaria. Para ellos, aumentar su actividad física, aunque solo sea caminar un poco más rápido, supone una mejora sustancial en su calidad de vida y bienestar general.