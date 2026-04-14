Manuel Alonso, atleta de 90 años: "No tomo ningún complemento vitamínico, solo agua, voy poco al médico y la gente me dice que aparento menos edad"

En un país con grandes nombres como Fernando Alonso o Carlos Alcaraz, emerge la figura de Manuel Alonso, un atleta de 90 años que se ha convertido en el mejor deportista nacional por méritos propios. El pasado fin de semana, en el Campeonato de Europa de Polonia, consiguió la medalla de oro en las pruebas de 800 y 1.500 metros, batiendo además el récord del mundo en ambas. Así lo ha contado en los micrófonos de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, donde ha desvelado los secretos de su asombrosa longevidad deportiva.

Las marcas de Manuel Alonso son estratosféricas. En la prueba de 800 metros, paró el crono en 3 minutos y 34 segundos, ocho segundos menos que la plusmarca anterior. En los 1.500 metros, su tiempo fue de 7 minutos, rebajando en 55 segundos el récord mundial vigente. Para ponerlo en perspectiva, correr a ese ritmo equivale a mantener una velocidad de 13 kilómetros por hora en una cinta de correr durante siete minutos seguidos, una hazaña al alcance de muy pocos a su edad.

Un secreto sin pastillas

Preguntado por su secreto, Manuel Alonso es tajante y desmonta cualquier idea preconcebida sobre suplementos o dietas milagro, un tema sobre el que se puede profundizar en artículos como el de la dieta de "Paquito" para maratones. El campeón europeo lo resume en una sola frase que se ha convertido en su lema de vida: "No tomo ningún complemento vitamínico, solo agua, voy poco al médico y la gente me dice que aparento menos edad". De hecho, confiesa que probó un complemento una vez y, al no sentirse a gusto, lo dejó de inmediato.

No tomo ningún complemento vitamínico, solo agua, voy poco al médico y la gente me dice que aparento menos edad"

RFEA Manuel Alonso, atleta de 90 años

Su salud de hierro lo confirma. "Voy poco al médico", asegura, y añade que el único tratamiento que sigue es "una pastilla para la próstata" desde hace unos 15 años. Recientemente se sometió a una prueba de esfuerzo con resultados espectaculares: tras alcanzar las 144 pulsaciones, su corazón recuperó 40 pulsaciones en el primer minuto de descanso, un indicador de su excelente estado de forma.

Entrenamiento y amor, los dos pilares

Para Manuel, no hay más trucos que la constancia. Su mantra es simple y directo: "entrenar, entrenar y entrenar". Intenta ejercitarse a diario, aunque se permite un pequeño descanso tras las competiciones. Además, como ya se recogió en anteriores récords del atleta, utiliza zapatillas específicas para cada momento: unas Adizero sin placa de carbono para el día a día, recomendadas por el atleta Chema Martínez, y otras con placa de carbono para la competición.

Sin embargo, el pilar fundamental de su vida no se encuentra en la pista, sino en casa. Al hablar del amor, Manuel no duda: "Para mí, es el 99,99%, por no decir el 100%, de mi vida. Eso es lo más grande que hay". Se refiere a su esposa, con la que lleva 66 años casado y que tiene cinco meses menos que él. "Ella es la base de todo", afirma emocionado, y confiesa: "Yo no me puedo quedar dormido sin dar un beso a mi esposa".

Para mí, es el 99,99%, por no decir el 100%, de mi vida. Eso es lo más grande que hay"

Instagram: alon_manuel Manuel Alonso, atleta de 90 años

Fuente de inspiración

El atleta Chema Martínez, presente en la entrevista, asegura que Manuel es una inspiración para todos. "Le vemos entrenar, y cuando llegamos todos, él ya está calentando. Sirve de inspiración porque nunca es tarde", explica. La historia de Manuel, que empezó a correr a los 60 años, demuestra que la edad no es una barrera, como también lo hacen otros atletas veteranos que siguen batiendo récords.

Mientras sus amigos de la misma edad "alucinan", quienes no practican deporte le consideran "como si no estuviera bien de la cabeza", aunque Manuel sabe que "no saben lo que se pierden". Lejos de retirarse, ya tiene su próximo reto en mente: batir el récord del mundo de 1.500 metros al aire libre, fijado en 7:32. "El primer 1.500 que haga no valdrá 7 minutos, pero menos de 7:32, sí, seguro", concluye con una confianza inquebrantable.