Un papiro de la Ilíada en una momia y un nuevo corredor en la pirámide de Micerinos revolucionan la egiptología

Los últimos descubrimientos en Egipto han vuelto a poner de relieve los misterios que aún esconde la civilización faraónica. La presidenta de la Asociación Española de Egiptología, Rosa Pujol, ha detallado en el programa 'Fin de Semana' de Cope, con Cristina López Schlichting, dos importantes novedades: el hallazgo de un papiro de la Ilíada en el ajuar de una momia y la investigación sobre un posible nuevo corredor en la pirámide de Micerinos.

Un hallazgo 'único' en la necrópolis de Oxirrinco

Un equipo de arqueólogos españoles de la Universidad de Barcelona ha protagonizado un descubrimiento excepcional en la necrópolis de Al-Bahnasa, conocida en la época griega como Oxirrinco. Según ha explicado Pujol, aunque la necrópolis "no era muy vistosa" y se encontraba "muy dañada" y saqueada desde la antigüedad, los investigadores encontraron en una zanja una serie de sarcófagos pintados de época romana.

La gran sorpresa ha sido el hallazgo de un papiro con versos de la Ilíada de Homero en el cartonaje de una de las momias. Pujol aclara que el cartonaje es una especie de "papel maché" elaborado con tela y papiro reciclado. Aunque era frecuente el uso de papiros, la experta subraya que "no es normal que se encuentre un texto tan importante como es la Ilíada en un cartonaje de momia". El fragmento corresponde al catálogo de las naves del canto segundo, que detalla el ejército aqueo que partió a Troya.

El trabajo de laboratorio, a cargo de las directoras de la excavación, Maite Mascort y Esther Pons Mellado —actual conservadora jefe de la colección egipcia del Museo Arqueológico Nacional—, ha revelado otros detalles. Se han encontrado tres lenguas de oro y una de cobre en las momias, una práctica funeraria habitual en la época romana. Además, ha aparecido una vasija con restos humanos de un bebé y de un felino, lo que evidencia el aprecio que se tenía a los gatos domésticos. Pujol califica el hallazgo como "un caso único" que ha despertado "mucho interés".

El misterio de la pirámide de Micerinos

El segundo gran foco de actualidad se sitúa en la meseta de Giza, donde se investiga un posible corredor oculto en la pirámide de Micerinos o Mencaurrá, su nombre en jeroglífico. Se trata de la más pequeña de las tres grandes pirámides. Pujol ha comentado que, en visitas anteriores, ya le había llamado la atención "una serie de losas que estaban como muy pulidas" y que "no tienen mucho sentido con lo demás".

Alamy Stock Photo Pirámide de Micerinos y pirámides de las Reinas, Meseta de Giza, El Cairo, Valle del Nilo, Egipto.

Un equipo científico está analizando esta anomalía con técnicas no invasivas como ultrasonidos, tomografía y georradares, capaces de detectar cavidades sin dañar el monumento. Pujol ha defendido la importancia de estos métodos, ya que "ahora se trata de que no se estropee". El proyecto está actualmente a la espera de recibir los permisos del Servicio de Antigüedades de Egipto, un proceso burocrático que, según la experta, suele ser lento.

El enigma sin resolver de la construcción

Este tipo de investigaciones reaviva el eterno debate sobre cómo se construyeron las pirámides. Pujol se desmarca de las teorías exóticas y defiende la capacidad humana: "Eran personas como nosotros, a mí me enorgullece mucho más". Explica que fue un largo proceso de prueba y error, como demuestran la pirámide romboidal, que tuvo que ser corregida a mitad de su construcción, o la pirámide roja, la primera que se considera perfecta.

El método exacto sigue siendo un misterio. Pujol considera "absurdo" que se pudieran usar rampas, ya que habrían tenido que ser kilométricas. La magnitud de la Gran Pirámide, con una altura similar a la de Torre Picasso de Madrid y una base donde cabría la plaza de San Pedro de Roma, hace que el logro sea aún más asombroso. Como concluye la egiptóloga, "con las pirámides nos han dejado la tortilla hecha, pero no nos han dicho cómo lo han hecho".