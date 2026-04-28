Un técnico de ascensores avisa: un nuevo apagón nos dejaría atrapados otra vez

Hace justo un año, un apagón general dejó a miles de personas en vilo. Para algunos, la angustia fue literal al quedar atrapados en ascensores. La figura de José Antonio Rodríguez, técnico de mantenimiento de ascensores de la empresa Zener en Valladolid, fue clave ese día, llegó a rescatar a cinco personas, tres por la mañana y dos por la tarde, en una jornada que califica de "muy intensa".

El primer rescate se produjo solo un minuto después del apagón, a las 12:32 horas. Rodríguez, que se encarga del mantenimiento de un centenar de ascensores en el centro de la ciudad de Valladolid, pasaba por casualidad por un edificio público cuando le alertaron de que un trabajador estaba encerrado. A pesar de no tener un aviso oficial, procedió al rescate, que completó en apenas dos minutos. "Creía que me estaban gastando una broma", ha confesado sobre su incredulidad inicial.

La incertidumbre del apagón

La falta de comunicaciones y la magnitud del corte eléctrico generaron una gran angustia e incertidumbre. "Se vivió con mucha angustia, porque al ver que no teníamos luz en nada del país, no sabíamos si había más gente encerrada", ha explicado el técnico. Ante la situación, tanto él como sus compañeros del sector recorrieron los portales cercanos en busca de más personas que necesitaran ayuda, colaborando en ocasiones con la policía y los bomberos.

¿Volvería a pasar lo mismo?

La pregunta clave es si, ante un nuevo cero energético, la situación se repetiría. La respuesta de Rodríguez es contundente: "Igual, igual". Aunque algunos ascensores modernos cuentan con un sistema de rescate automático que los lleva a la planta más cercana y abre las puertas, la gran mayoría no dispone de esta tecnología. "Lo que tiene que hacer para funcionar el ascensor es tener energía. Si no tenemos energía, no se puede hacer nada", ha sentenciado.

Si no tenemos energía, no se puede hacer nada" José Antonio Rodríguez Técnico de ascensores de la empresa Zener

La razón es sencilla: sin electricidad, los elevadores se detienen. La solución, según el experto, pasaría por instalar un "generador para cada ascensor" o un sistema de alimentación ininterrumpida. Estos sistemas se comprueban mensualmente y garantizan que, en caso de corte de suministro, el ascensor pueda bajar a la planta o permitir el rescate manual. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las instalaciones no están preparadas y, como advierte Rodríguez, "la mayoría de la gente se seguirá quedando encerrada".