Carlos Herrera analiza el pacto en Extremadura y el informe sobre Armengol

El comunicador Carlos Herrera ha comenzado su análisis de las 7H en 'Herrera en COPE' de este viernes, 17 de abril, destacando la "faena sencillamente memorable" del diestro Morante de la Puebla en la Maestranza. Además, ha repasado la actualidad política, deteniéndose en la cumbre de Pedro Sánchez con líderes progresistas, el acuerdo de gobierno en Extremadura y el último informe de la UCO que afecta a Francina Armengol.

Una faena para la historia

Herrera ha calificado la actuación de Morante de la Puebla este jueves en la sexta de abono de La Maestranza como un hito. El diestro, frente a un toro de Álvaro Núñez, protagonizó una faena que, según el comunicador, "nos llevó a otro tiempo, nos llevó a otro siglo". A pesar de que "los aceros no entraron por donde tenían que entrar" y se malogró el trofeo, la faena fue calificada "de rabo".

La actuación incluyó un inicio de faena de muleta sentado en una silla, al estilo de Rafael 'el Gallo', y un "natural en redondo" que desató la admiración. Herrera ha recordado que, aunque el reglamento impidió la salida por la Puerta del Príncipe, "un grupo enorme de jóvenes salió al ruedo a llevarlo a hombros por la puerta principal". Citando al maestro Andrés Amorós, ha señalado que en esa faena se pudo ver a figuras como "el Gallo, a Joselito, a Chicuelo, a Domingo Ortega, a Antonio Bienvenida y alguna verónica belmontina".

Morante de la Puebla

La cumbre de Sánchez y el pacto en Extremadura

En el plano político, Carlos Herrera ha comentado con ironía una noticia de la Agencia EFE sobre la reunión de Pedro Sánchez con "líderes progresistas de todo el mundo para intentar parar la ola populista". El comunicador ha señalado que entre los asistentes se encuentran "referentes de la izquierda populista como un guerrillero como Petro, la pirada esta mexicana o el brasileño Lula", describiendo el encuentro como "un remedo del foro de Sao Paulo" donde los populistas se reúnen para, paradójicamente, frenar a los populistas.

Frente a esto, Herrera ha destacado que el entendimiento entre PP y VOX en Extremadura "empieza a carburar" tras casi cuatro meses de negociaciones. El acuerdo otorga a VOX una vicepresidencia y dos consejerías, la de Familia y Servicios Sociales y la de Agricultura y Ganadería, además de un senador por designación autonómica. Por su parte, el PP retiene las competencias en materias como la lucha contra la violencia machista y se asegura el compromiso de aprobar cuatro presupuestos.

EFE La presidenta en funciones María Guardiola

El informe de la UCO sobre Armengol

Finalmente, el comunicador ha abordado el informe de la UCO que señala que Francina Armengol, durante su etapa como presidenta de Baleares, "contactó e introdujo a la trama corrupta" a través de la compra de mascarillas. El informe detalla, con hasta 65 mensajes, una "relación muy estrecha" con Koldo García, con quien se llamaba "Cariño", lo que contradice las declaraciones previas de la actual presidenta del Congreso.

La investigación se centra en la compra de 1,5 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros que el gobierno balear reclamó a la trama. Además, se revela que en julio de 2020, Armengol recurrió a Koldo para que el entonces ministro José Luis Ábalos facilitara el transporte de pasajeros a Baleares durante la pandemia. Herrera ha concluido con una reflexión sobre el olvido selectivo: "El olvido es la gatera por la que se te escapan aquellos que no pueden mentir impunemente ante un tribunal, pero tampoco quieren decir la verdad".