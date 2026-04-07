"Solo por detrás de las pensiones de jubilación y viudedad, las bajas laborales son el gasto más alto de la Seguridad Social, ya se ha gastado el 25 por ciento de lo presupuestado"

El gasto en bajas laborales se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para la sostenibilidad de la Seguridad Social. Así lo ha analizado la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, en el programa ‘La Linterna’ con Expósito, donde ha desgranado un dato alarmante: las bajas por incapacidad temporal ya son el tercer gasto más alto del sistema, solo superado por las pensiones de jubilación y viudedad. En los dos primeros meses del año, el desembolso ha alcanzado los 3.000 millones de euros, lo que equivale al 25% de todo lo presupuestado para 2024, una situación que pone en jaque la situación de los trabajadores con contrato indefinido.

La tendencia al alza no es nueva. Durante el año pasado, el coste total de estas prestaciones creció un 12% hasta superar los 18.000 millones de euros. Este fenómeno del absentismo laboral le cuesta a la economía española miles de millones de euros, tal y como se ha analizado en COPE, y supone un desafío creciente que parece no tener fin.

EFE La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz

Un lastre para la productividad

García de la Granja ha advertido sobre las graves consecuencias de esta situación, que van más allá del impacto económico. Según la experta, el aumento de las bajas "lo que hace es bajar la productividad, que la persona que está trabajando trabaje por 2 o por 3, que quemes a esa persona que tiene que hacer el trabajo de 2 o de 3 personas". Esta sobrecarga de trabajo no solo afecta al rendimiento, sino que puede derivar en un desgaste profesional que ponga en alerta al trabajador sobre señales inequívocas de un posible despido.

Quemas a esa persona que tiene que hacer el trabajo de 2 o de 3 personas"

EFE Un camarero sirve un café en un bar de Toledo

La directora de Mediodía COPE ha calificado el panorama de "terrorífico" y ha lamentado que, a su juicio, "no hay ninguna voluntad por parte del gobierno de que esto cambie". Ha señalado que al problema "no se le pone ningún freno, todo lo contrario", lo que agrava la presión sobre las empresas y los trabajadores que sí cumplen con sus responsabilidades.

La banca anticipa el movimiento de tipos

En otro orden de cosas, durante el análisis económico en ‘La Linterna’ también se abordó la situación del mercado hipotecario. Según los últimos datos de febrero publicados por el Banco de España, la banca ha encarecido las hipotecas, con el interés medio marcando máximos de los últimos 10 meses. Los préstamos para vivienda se han concedido a un tipo medio del 2,75%, su nivel más alto desde abril de 2023, en un movimiento con el que el sector parece anticipar un encarecimiento del crédito.