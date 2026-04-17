El homenaje de María José Navarro a María Caamaño, la princesa futbolera guerrera: "El recuerdo puede dar algo de calor a los suyos"

A veces las historias no tienen un final feliz. Siempre se intenta que salgan Vds a la vida con el ánimo lleno pero hoy creo que debemos hacer una excepción. Porque sólo el recuerdo puede dar algo de calor a los suyos.

Se ha muerto María Caamaño, la princesa futbolera guerrera. Así la llamaban y la llamaron muchas de las veces que fue a ver un partido y también esa vez que participó en la celebración de la Selección de la Eurocopa de 2024 con Morata.

Tenía 13 años y un cáncer que la acompañó desde los seis.

Durante todo este tiempo de tratamientos, María impulsó algunas iniciativas solidarias como La Sonrisa de María, para recaudar fondos para la investigación oncológica con Gonzalo Caballero, porque también le encantaban los toros.

Ha estado 2.392 días yendo y viniendo a los hospitales, pero también no se perdió ni una. Fue muchas veces a ver al Atleti, a su amigo Álex Baena, que no la dejó un minuto sin la mano apretada.

Ayer, casi a esta hora, su equipo titular nos contó que María ya descansaba.

EL PREMIO QUE RECIBIÓ ESTA PEQUEÑA GUERRERA EN EL AÑO 2024

Esta gran luchadora recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación 'La Sonrisa de María', para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer, así como por su "bondad, generosidad, fortaleza y empatía".

"Es un reconocimiento a lo que estamos haciendo, nos metimos en esto porque las familias necesitan ayuda, para que se sepa que hay enfermedades que no están investigadas. Cuando un tumor no está investigado, tienes dos opciones, o esperas o intentas luchar para intentar que se avance", explicaba entonces su padre, Juan Caamaño.