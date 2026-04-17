Los jueces estallan contra el Gobierno y defienden su independencia por el caso de Begoña Gómez: el análisis de Rebeca Argudo
Asociaciones de jueces critican al ministro Félix Bolaños por señalar al juez Peinado y cuestionar su labor mientras el CGPJ guarda un llamativo silencio
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La periodista Rebeca Argudo, en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, ha analizado la estrategia de defensa del Gobierno a Begoña Gómez tras su procesamiento. Esta defensa, calificada como un ataque a los jueces, ha generado una fuerte reacción en la judicatura, que se ha visto obligada a reivindicar su autonomía.
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La estrategia de defensa de Begoña Gómez, por Rebeca Argudo | Traficantes de Palabras
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido el principal protagonista de estas críticas. Según Argudo, Bolaños, "fiel al mandato de defensa férrea de la esposa del presidente", ha señalado directamente al juez Juan Carlos Peinado y ha calificado la instrucción de "vergonzosa para muchos ciudadanos". Además, el ministro afirmó que el proceso "ha hecho un daño irreparable al buen nombre de la justicia".
Los jueces defienden su labor
Ante estas declaraciones, varias asociaciones de jueces han respondido con comunicados institucionales. En ellos, muestran su apoyo al juez Peinado y rechazan el "cuestionamiento constante a su labor por parte de representantes públicos". Argudo subraya la paradoja de la situación: "Han tenido que ser los jueces de este país los que defiendan la independencia judicial, y con ello, la imprescindible separación de poderes en nuestra democracia".
El silencio del CGPJ
La periodista también ha puesto el foco en el "insólito y escandaloso" silencio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que constitucionalmente debe garantizar la independencia de los jueces. Argudo se pregunta si esta inacción se debe a una falta de autonomía o a que "no está hoy a lo que debe estar", dejando en el aire una crítica a la situación actual del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.