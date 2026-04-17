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Traficantes de palabras

Los jueces estallan contra el Gobierno y defienden su independencia por el caso de Begoña Gómez: el análisis de Rebeca Argudo

Asociaciones de jueces critican al ministro Félix Bolaños por señalar al juez Peinado y cuestionar su labor mientras el CGPJ guarda un llamativo silencio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d),
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Escucha el 'Traficantes de Palabras' del viernes 17 de abril

Redacción Herrera en COPE

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La periodista Rebeca Argudo, en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, ha analizado la estrategia de defensa del Gobierno a Begoña Gómez tras su procesamiento. Esta defensa, calificada como un ataque a los jueces, ha generado una fuerte reacción en la judicatura, que se ha visto obligada a reivindicar su autonomía.

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El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido el principal protagonista de estas críticas. Según Argudo, Bolaños, "fiel al mandato de defensa férrea de la esposa del presidente", ha señalado directamente al juez Juan Carlos Peinado y ha calificado la instrucción de "vergonzosa para muchos ciudadanos". Además, el ministro afirmó que el proceso "ha hecho un daño irreparable al buen nombre de la justicia".

Los jueces defienden su labor

Ante estas declaraciones, varias asociaciones de jueces han respondido con comunicados institucionales. En ellos, muestran su apoyo al juez Peinado y rechazan el "cuestionamiento constante a su labor por parte de representantes públicos". Argudo subraya la paradoja de la situación: "Han tenido que ser los jueces de este país los que defiendan la independencia judicial, y con ello, la imprescindible separación de poderes en nuestra democracia".

El juez Peinado en una imagen de archivo a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla

EFE

El juez Peinado en una imagen de archivo a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla

El silencio del CGPJ

La periodista también ha puesto el foco en el "insólito y escandaloso" silencio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que constitucionalmente debe garantizar la independencia de los jueces. Argudo se pregunta si esta inacción se debe a una falta de autonomía o a que "no está hoy a lo que debe estar", dejando en el aire una crítica a la situación actual del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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