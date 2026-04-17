José Antonio Maldonado, meteorólogo: "Hace calor pero hay contrastes: habrá 17 grados de máxima en estos lugares con chubascos tormentosos"

En su programa Herrera en COPE, durante la habitual sección del tiempo de los viernes con José Antonio Maldonado, el comunicador Carlos Herrera ha sorprendido a la audiencia al revelar un aspecto muy personal de su salud. El periodista ha confesado, en un tono visiblemente de broma, que se está sometiendo a un tratamiento experimental para combatir una severa alergia al albero que le ha impedido disfrutar de la Feria de Abril de Sevilla durante años.

Herrera ha explicado que su problema de salud es la razón por la que no acude a la feria, una situación que podría cambiar este año. "Llevo 2 años de tratamiento, es una terapia génica", ha confesado el comunicador, detallando que el hospital Virgen del Rocío ha estado detrás de esta "experimentación".

Agencias Una imagen típica de la Feria de Abril de Sevilla

El periodista ha afirmado que se siente como un "conejillo de indias" en este proceso. "Me han utilizado como cobaya", ha comentado con humor. Para comprobar la efectividad de la terapia, Herrera tiene previsto asistir a la feria durante dos días. "Estoy obligado a ir 2 días para probar con mascarilla, con mascarilla me llevarán, prácticamente", ha señalado.

La visita al Real de la Feria no será una cualquiera. Herrera ha relatado, entre bromas, el dispositivo que le acompañará: "El Virgen del Rocío me lleva con 2 con asistencia sanitaria, van 2 conmigo. 1 con gotero, por si en un momento determinado me falta algún tipo de suero". Además, ha añadido que habrá una ambulancia en la puerta y personal tomándole la tensión y la temperatura constantemente.

Calor y sol para la Feria de Abril

Por su parte, José Antonio Maldonado ha detallado el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Se espera estabilidad generalizada y un ascenso de las temperaturas, superando los 30 grados en puntos de Andalucía. Sevilla podría alcanzar los 32 grados el viernes y 33 grados el sábado. Sin embargo, habrá contrastes, con máximas de 17 grados en A Coruña.

EUROPA PRESS José Antonio Maldonado

Para la Feria de Sevilla, el pronóstico es claro: "Lo que va a hacer es calor y, por en términos generales, pues ambiente soleado", ha asegurado Maldonado. Las temperaturas podrían escalar hasta los 34 o 35 grados el miércoles y jueves en el Real de la Feria, por lo que el abanico será un complemento indispensable.

Lo que va a hacer es calor y, por en términos generales, pues ambiente soleado" José Antonio Maldonado Meteorólogo

Maldonado también ha advertido de un aumento de la inestabilidad de cara al domingo, con riesgo de chubascos tormentosos por la tarde en zonas montañosas del interior. En el Estrecho continuará soplando levante con rachas fuertes durante todo el fin de semana.

MÁS CLAVES DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO

La estabilidad climática -provocada por las altas presiones- junto a un ligero ascenso general de temperaturas dominarán este viernes en la Península y Baleares, a excepción del Cantábrico; mientras que Canarias convivirá con calima en medianías y cumbres.

Al igual que en la última jornada, las altas presiones mantendrán la estabilidad general con cielos pocos nubosos o despejados durante el día y algunas nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña que podrían dejar algún chubasco aislado, según ha informado la Agencia Estatal del Meteorología.

En el norte peninsular podrán desarrollarse cielos nubosos y, aunque con baja probabilidad, alguna llovizna.

Son probables las brumas y nieblas matinales en puntos de la meseta norte y Galicia, así como puntuales nieblas costeras en el litoral mediterráneo.

Las temperaturas continuarán con un ligero ascenso generalizado, salvo en Cantabria y litorales.

El viento será flojo y variable en el interior, las brisas coparán los litorales y podrá presentarse alguna racha muy fuerte de levante en el Estrecho.

En Canarias, además de la llegada de calima, ascenderán las temperaturas de manera notable en algunos puntos y mantendrá el viento alisio moderado.