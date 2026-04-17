Gente de Zona, sobre Pablo Iglesias: "Es un descarado; no puedes hablar de Cuba cuando no lo conoces, estás metido en un hotel de 5 estrellas donde no se va la luz y tienes langosta"

El famoso dúo musical Gente de Zona, compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcom, pasó este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar su nueva gira por España. Durante la entrevista con Alberto Herrera, los artistas repasaron sus orígenes y denunciaron la dramática situación que vive Cuba, un país gobernado por lo que definen como un "narcogobierno" que "engaña al mundo entero".

Una dictadura que la gente no entiende

Para los artistas, "la gente que no ha vivido una dictadura no lo puede entender", señaló Malcom. El cantante describió la vida en la isla como una situación en la que no eres "dueño ni de ti mismo", sin "libertad de expresión" y donde los sueños "no van a llegar a ningún lugar".

Ambos forman parte del exilio desde que en 2021 lanzaron la canción "Patria y Vida", un himno que les impide regresar a su país. "Nosotros no podemos regresar a nuestro país, a no ser que se vaya esa dictadura", afirmó Delgado. La situación, denunciaron, ha llegado a un punto en el que hay "niños presos por salir a pedir libertad" con penas de hasta 16 años. La solución para el régimen es tajante para Malcom: "Hay que eliminarlos", aunque pidió que no haya daños a civiles.

EFE Una persona caminando por una calle sin luz durante un apagón en La Habana (Cuba)

Delgado explicó que el régimen culpa a un bloqueo externo, pero que "lo realmente lo que hay es un bloqueo interno", una estrategia para "traficar" y enriquecerse. "Presumes de que Cuba es un país que tiene una salud número uno en el mundo, y todo es mentira", sentenció, asegurando que hoy "si te quieres operar, tienes que llevar el hilo y la aguja".

Críticas a los apoyos desde el exterior

Randy Malcom también tuvo palabras para figuras nacionales que muestran su apoyo al régimen, como Pablo Iglesias tras su entrevista al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. "Ese tipo es un descarado", afirmó con rotundidad. El artista criticó a quienes opinan sobre la isla desde una posición de privilegio y desconocimiento.

"Tú no puedes hablar cuando no conoces", insistió Malcom, añadiendo que es fácil hacerlo cuando estás "metido en un hotel 5 estrellas donde no se te va la luz, donde tienes langosta, donde tienes todo". Recordó que "Cuba no es La Habana" y que en el resto de provincias la gente sufre apagones de días y una desesperación constante.

EFE Fotografía que muestra personas caminando por una calle durante un apagón en La Habana (Cuba)

Una infancia marcada por el régimen

Los artistas también recordaron su infancia humilde en Cuba. Alexander ha contado que en casa de su abuela vivían "13 personas en tres cuartos", mientras que Randy relató una niñez "sin nada" en una casa que tardó 25 años en terminarse. A pesar de las dificultades, ambos coincidieron en que fueron "muy felices".

Desde pequeños tuvieron contacto con la represión del régimen. La abuela de Randy "estuvo un año presa por estar en contra del gobierno", reveló. Explicó cómo los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) obligaban a la gente a "participar en cosas políticas" para poder estudiar o tener una carrera, y cómo se sancionaba a los considerados "desafectos" al régimen.