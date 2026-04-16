Sonia, autónoma en Cádiz: "Me percaté de que la soledad pasa, tanto en mayores como en jóvenes, y los comercios locales son un punto importante en las ciudades"

Vivimos en una sociedad cada vez más desvinculada, silenciosa y falta de conversación. Así lo ha advertido el sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, en 'La Tarde' de COPE, donde ha señalado un dato preocupante: un 12% de personas en nuestra sociedad afirma que nunca conversa con nadie.

Según el experto, hemos perdido la costumbre de hablar con desconocidos en espacios cotidianos, como peluquerías o taxis, y cada vez hay menos lugares de encuentro, como los bares, de los que se han perdido un 16% en 10 años.

Si te sientes solo, entra para charlar

Frente a esta realidad, surgen pequeñas iniciativas con un gran impacto. En Cádiz, un sencillo cartel en el escaparate de 'La tienda de la vecina' se ha convertido en un símbolo contra la soledad. Su propietaria, Sonia Romero, lo colocó hace dos años tras escuchar a una clienta confesar lo sola que se sentía.

"Me percaté de que la soledad pasa, tanto en mujeres mayores como en personas jóvenes, y que los comercios locales al final son un punto importante en las ciudades", ha explicado Sonia en una entrevista con Pilar García Muñiz.

Desde entonces, su tienda de regalos, que apoya a artistas locales, es también un refugio. La invitación ha funcionado y ha animado a personas de todas las edades a entrar, no solo a comprar, sino a buscar compañía.

"El cartel hizo que la gente mayor o la gente joven perdiese el miedo", asegura Sonia. El proceso es simple: "Nosotros damos los buenos días y ya en verdad establecemos un vínculo". A partir de ahí, la conversación surge de forma natural, ya sea sobre el tiempo o sobre los problemas cotidianos.

El cartel hizo que perdiese la gente mayor o la gente joven el miedo" Sonia Romero 'La tienda de la vecina'

Jóvenes con cascos y la sabiduría de los mayores

Por la tienda pasan desde personas de 80 años hasta jóvenes de 20 recién llegados a la ciudad que no conocen a nadie. Sonia ha notado diferencias generacionales a la hora de socializar. "La mayoría de la gente más joven entra con los cascos puestos, como ya están acostumbrados a no hablar", comenta.

A su juicio, a los jóvenes "les cuesta mucho más establecer un vínculo" en comparación con las personas mayores, que están más acostumbradas a la conversación.

Las historias que escucha son de todo tipo, algunas especialmente conmovedoras, como la de una mujer mayor que le preocupaba por no verla desde hace tiempo.

INSTAGRAM "LA TIENDA DE LA VECINA" CARTEL TIENDA "LA TIENDA DE LA VECINA"

"Esa mujer siempre nos cuenta que está sola que hay que ver que cuando se mueran", relata Sonia, admitiendo que este tipo de confesiones le afectan mucho. "Ese tipo de historias pasan continuamente", añade.

Para el sociólogo Fernando Vidal, el gesto de Sonia es fundamental porque recupera la "trama de la gran conversación de la sociedad". Vidal lamenta que se haya perdido "la experiencia de pueblo" y el contacto con el diferente. "Esa falta de conversaciones, en una sociedad cada vez más segmentada, hace que hablemos con gente más parecida a nosotros, pero no con el pueblo", ha reflexionado.

Esa falta de conversaciones, en una sociedad cada vez más segmentada, hace que hablemos con gente más parecida a nosotros, pero no con el pueblo" Fernando Vidal Sociólogo

La revolución de volver a lo de siempre

La iniciativa de 'La tienda de la vecina' ha sido aplaudida por otros colaboradores del programa, como Ana Martín, quien la ha calificado como "la revolución de volver a lo que siempre ha sido el comercio local", recordando cómo antes los tenderos conocían a sus clientes por su nombre.

Por su parte, Lorenzo Silva ha alertado sobre una "era de ensimismamiento" fomentada por la hiperconexión, que nos hace olvidar a quienes tenemos al lado.

Iniciativas como los clubs de lectura, que han aumentado un 350% en Reino Unido entre 2019 y 2023, o las universidades de mayores, demuestran la necesidad humana de conectar.

Como ha concluido Vidal, "necesitamos recuperar esa sabiduría de los mayores" y entender "qué fácil es en nosotros el que alguien se sienta un poco más amado cada día". A veces, solo se necesita una excusa, un lugar y una oportunidad para empezar a hablar.