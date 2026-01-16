Javier Santacruz, economista: "Para que los trabajadores extranjeros en España tengan niveles salariales que sean crecientes, existe un reto de productividad e innovación"

España ha superado por primera vez la barrera de los tres millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, que ya suponen más del 14% del total de empleados en nuestro país. Durante 2025, el sistema ha sumado más de 200.000 nuevos cotizantes foráneos, un tema analizado en 'Mediodía COPE' por Ángela Sánchez y Marta Ruiz. Según los datos más recientes, España impulsa su mercado laboral gracias a la contribución extranjera, que ya representa una parte fundamental del sistema.

Aunque marroquíes y rumanos siguen encabezando la lista de nacionalidades, en el último año destaca el fuerte tirón de los trabajadores venezolanos y colombianos, con incrementos superiores al 23% en su afiliación. Esta llegada masiva confirma que España cada vez depende más de la mano de obra exterior para producir, vender y dar servicios en sectores clave.

Los grandes desafíos del nuevo escenario

Este aumento demográfico plantea desafíos importantes en varios frentes. Tal y como se ha analizado en 'Mediodía COPE', el primero es el acceso a los servicios públicos, como la sanidad, que ya acusa un déficit de profesionales. El segundo gran reto es el mercado de la vivienda, especialmente el del alquiler, que se convierte en la primera opción para los que llegan, una situación que genera preocupación, incluso entre inversores extranjeros preocupados por el absentismo laboral en el país.

Productividad, la clave para mejorar los salarios

En este contexto, el economista Javier Santacruz ha destacado un tercer desafío que considera fundamental para el futuro: el reto de la productividad y la innovación dentro del tejido empresarial español.

Según Santacruz, "es un reto de productividad, es decir, que las empresas no solo puedan ir a actividad económica, que crecer en número, sino también posibilidad de de innovación y de productividad, porque esa es la manera de que los trabajadores extranjeros que entran tengan niveles salariales que sean recientes". Este factor es crucial para que sus salarios y cotizaciones más altas ayuden a sostener el aumento del gasto público derivado del envejecimiento poblacional, ya que, según algunas proyecciones, España se enfrenta a un futuro demográfico que necesitará millones de inmigrantes para sostener las pensiones.

A pesar de que aumenta el peso de estos ocupados en sectores cualificados, el grueso de ellos trabaja en la hostelería, la agricultura, la construcción y el transporte. Los trabajadores extranjeros absorbieron casi la mitad del empleo creado el año pasado, confirmándose como un claro motor de nuestro crecimiento económico.