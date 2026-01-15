"En un día de trabajo normal en hoteles de Canarias no se presentan a trabajar dos de cada 10, los inversores extranjeros están preocupados con el absentismo laboral en España"

La vigesimosexta edición del Spain Investors Day, uno de los foros económicos más relevantes de nuestro país, ha concluido con una preocupante paradoja sobre la mesa. A pesar de que España cerró un buen año económico y bursátil, la inversión extranjera directa se desplomó casi un 20%. Este fue uno de los temas centrales analizados en el programa 'La Linterna' de COPE, donde Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja conversaron con Benito Berceruelo, presidente del foro y CEO de Estudio de Comunicación, quien desgranó las luces y sombras que perciben los mercados internacionales.

La burocracia y el absentismo, en el foco

Preguntado por los motivos de esta desconfianza, Berceruelo señaló dos grandes lastres que preocupan a los inversores. Por un lado, la lentitud de la burocracia en Europa y, concretamente, en España. "No puede tardar las administraciones dos años en decir que sí o que no a una empresa para desarrollar su proyecto", criticó, aludiendo a procesos como la OPA de BBVA sobre Sabadell, que se demoran más de un año y medio. Esta inseguridad jurídica y administrativa frena operaciones y desincentiva la llegada de capital.

EFE Vista de una oficina del Banco Sabadell junto a otra del BBVA en una calle de Barcelona

Sin embargo, la mayor alarma para los inversores este año es otra: el creciente absentismo laboral. Este problema, que según algunos informes ya supone que un millón y medio de personas falten a diario a su puesto de trabajo, se ha convertido en un factor desestabilizador. Berceruelo expuso que esta cuestión fue directamente trasladada al presidente del Gobierno durante la clausura del evento. La situación es especialmente grave en el sector servicios, uno de los motores de la economía nacional.

En un día de trabajo normal en los hoteles de Canarias no se presentan a trabajar 2 de cada 10 trabajadores"

El dato más alarmante, según desveló el presidente del Spain Investors Day, se da en el sector turístico de Canarias, donde el absentismo ha escalado desde el 3% antes de la pandemia a picos superiores al 20%. "En un día de trabajo normal en los hoteles de Canarias no se presentan a trabajar 2 de cada 10 trabajadores", sentenció. Berceruelo vincula este fenómeno a las dilaciones del sistema sanitario: un trabajador enfermo debe esperar semanas para ser atendido y meses para ver a un especialista, tiempo durante el cual permanece de baja, una situación que, como se ha analizado en COPE, supone un complejo escenario para empresas y trabajadores y que se replica en otras comunidades como Cataluña, donde el absentismo también se ha duplicado.

Un país de oportunidades pese a los retos

Pese a estos desafíos, Berceruelo insistió en que no todo es negativo. El anuncio del presidente del Gobierno sobre la creación de un nuevo fondo soberano fue recibido como "una buena noticia" y "un paso" para ayudar al crecimiento empresarial, aunque se mantiene la prudencia sobre su alcance real. El presidente del Spain Investors Day recordó que las empresas españolas son "sólidas y rentables" y que el país no ha perdido su atractivo general.

España sigue siendo un referente para los inversores"

De hecho, la bolsa española ha registrado un comportamiento fantástico y el reparto de dividendos ha sido "récord a nivel internacional". "España sigue siendo un referente para los inversores, que nuestro país sigue despertando confianza", afirmó Berceruelo, aunque advirtió que "tenemos que ponernos las pilas". Los sectores que más interés despiertan actualmente son los de infraestructuras, energía, defensa —con el caso de Indra y su revalorización de casi el 200%—, el sector salud y farmacéutico y, por supuesto, el turismo.