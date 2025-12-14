España salva la pesca en el Mediterráneo y garantiza el marisco para Navidad: "Solo somos capaces de suministrar el 30 % de lo que consumimos; el otro 70 % viene importado de terceros países"

El sector pesquero español respira aliviado. Un acuerdo de última hora en el seno de la Unión Europea ha conseguido salvar la campaña de los pescadores del Mediterráneo, manteniendo los 143 días de media para faenar. Esta cifra se aleja drásticamente de la propuesta inicial de Bruselas, que pretendía reducir la actividad a tan solo 10 días al año, un escenario que habría sido catastrófico para el sector.

Un acuerdo 'magnífico'

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado el acuerdo como histórico. Una visión optimista que comparte el sector, aunque con matices. "Saliendo de donde salíamos, con 9,6 días, evidentemente, en el Mediterráneo ha sido un magnífico consejo para nuestros pescadores", ha señalado Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Según Otero, con esta decisión "hemos salvado la actividad pesquera", ya que la propuesta inicial de Bruselas no permitía que la actividad fuese "sostenible ni social ni económicamente".





Este año ha sido clave por la introducción de medidas selectivas de sostenibilidad, como el cambio en el tamaño de las mallas de las redes. Aunque inicialmente existía el "miedo" a que estas nuevas redes redujeran drásticamente la cantidad de pescado capturado y, por tanto, la rentabilidad, "se ha demostrado que no era así". De hecho, los informes sugieren que, tras un primer año de adaptación, el segundo y tercer año "serán más rentables", lo que augura un futuro más estable para los pescadores del Mediterráneo.

Más importaciones, menos producto local

Una de las grandes preocupaciones del sector es la dependencia de las importaciones. Basilio Otero advierte de que Europa se encuentra en una situación delicada: "entre la pesca y la acuicultura europea solamente somos capaces de suministrar el 30 por 100 de lo que consumimos". Esto significa que "el otro 70 por 100 ya viene importado de terceros países". El presidente de los pescadores critica que cuantas más trabas se imponen a los pescadores europeos, más se fomenta la entrada de producto de fuera, que no siempre compite en igualdad de condiciones.

Otero destaca la paradoja del Mediterráneo, donde los pescadores de países del norte de África no están sujetos a la misma legislación medioambiental y de sostenibilidad que sus homólogos europeos. "La Unión Europea se está equivocando en la legislación del Mediterráneo, porque el Mediterráneo no solamente es europeo", subraya, insistiendo en la necesidad de exigir las mismas reglas para todos los actores que faenan en el mismo mar.

Navidad sin escasez, pero con matices

La buena noticia para los consumidores es que el acuerdo aleja el riesgo de escasez de pescado y marisco durante las fiestas navideñas. Sin embargo, Otero matiza que puede haber un problema concreto con la gamba roja. "Muchas embarcaciones han agotado su cuota, con lo cual habrá menos gamba roja de lo de otros años", explica. Este hecho, sumado al tradicional aumento de la demanda en estas fechas, anticipa una subida de precio para este preciado marisco.





El acuerdo no solo salva la campaña actual, sino que también ofrece un respiro a un problema estructural del sector: la falta de relevo generacional. "Puede usted imaginarse quién va a querer venir a una actividad con 9,6 días", reflexiona Otero. La consolidación de los días de faena y la promesa del comisario europeo de ir aumentando los días en el futuro son, para el sector, una puerta abierta a la esperanza para atraer a gente joven y asegurar la continuidad de una actividad esencial. A pesar de la victoria, los pescadores recuerdan que la tranquilidad es temporal, ya que cada final de año se enfrentan a la misma incertidumbre: "Siempre estamos con el corazón en un puño".