Córdoba se convierte en el corazón logístico del Ejército del futuro

Entrevista al General Enrique Ruiz Alonso jefe de la Oficina de Proyecto de la Base Logística de Córdoba

El Ejército de Tierra ha puesto en marcha en Córdoba su proyecto más ambicioso para los próximos años: la Base Logística General Varela. Este futuro centro tecnológico y logístico, ubicado en el polígono de La Rinconada, está diseñado para sostener la estrategia de defensa durante décadas y se enmarca como una pieza clave del concepto Ejército 35, que busca adaptar las capacidades militares a los nuevos escenarios.

La logística como pilar estratégico

La logística es fundamental para el éxito de cualquier operación militar. El general Enrique Ruiz Alonso, jefe de la Oficina de Proyecto, la define como "el arte de proveer los suministros, lo que necesitan nuestras unidades para vivir y combatir". Su importancia es tal que los fallos en las cadenas de abastecimiento pueden conducir al fracaso, como se observó en las primeras fases de la invasión rusa de Ucrania.

El éxito de una operación, básicamente, está en el funcionamiento de la logística" General Enrique Ruíz Alonso Jefe de la Oficina de Proyecto de la Base Logística de Córdoba

Por ello, el Ministerio de Defensa ha convertido la transformación logística en uno de los cuatro pilares de la modernización del ejército, y este proyecto es su máxima expresión. "Es un hito importante en toda la transformación global del ejército", subraya el general, destacando que sin seguridad y defensa no hay estado del bienestar.

La Linterna El General Enrique Ruiz Alonso y Expósito durante el programa especial de La Linterna en Córdoba

Inversión y plazos

El proyecto avanza a buen ritmo. Tras la entrega de la urbanización, el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto de 395 millones de euros para las edificaciones, cuya licitación se publicó el pasado 11 de diciembre. Se espera que las obras comiencen después del verano de 2025, con un plazo de ejecución de 36 meses para los edificios más complejos, fijando el horizonte para su pleno funcionamiento en torno a 2029.

Un motor de empleo y colaboración

La base será un ecosistema de personal militar, civil y de empresas externas. Se prevé una alta demanda de perfiles técnicos, especialmente de formación profesional (FP) en áreas como mecanizado, telecomunicaciones y logística. Para cubrir esta necesidad, ya se trabaja con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para adaptar la oferta educativa local a los nuevos perfiles tecnológicos.

Este es un ejemplo claro de que se puede" General Enrique Ruíz Alonso Jefe de la Oficina de Proyecto de la Base Logística de Córdoba

El general Ruiz Alonso destaca el proyecto como un modelo de colaboración entre administraciones de distinto signo político: Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba. "Este es un ejemplo claro de que se puede", afirma, y subraya que el acuerdo ha sido posible porque el proyecto "es bueno para Córdoba, bueno para Andalucía y bueno para España".

La elección de Córdoba como sede no fue casual. La ciudad ofrece una posición geográfica estratégica y unas excelentes comunicaciones por carretera, con fácil acceso a puertos y aeropuertos. Esta conectividad es fundamental para garantizar el apoyo logístico a las unidades desplegadas en cualquier punto del territorio nacional y en misiones exteriores.