La AEMET avisa: una nueva borrasca sin nombre llega a España y pone en alerta a casi todo el país

La borrasca Emilia se despide pero sus efectos aún requieren prudencia. Según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), todavía "puede haber chubascos intensos" en el norte de Cataluña. Sin embargo, la atención se desplaza ya hacia el oeste de la península, donde una nueva borrasca está provocando "tormentas de cierta intensidad" en la provincia de Sevilla y puntos próximos.

Llega una nueva borrasca, casi sin solución de continuidad" Rubén del Campo Portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Una nueva borrasca sin nombre

El portavoz de la AEMET ha confirmado la llegada inminente de una nueva borrasca, esta vez sin nombre, que se descolgará hacia el Mediterráneo. "Llega una nueva borrasca, casi sin solución de continuidad", ha señalado Del Campo. Este fenómeno dejará lluvias en prácticamente toda España. Para la jornada de mañana se esperan precipitaciones que "podrán ser fuertes en Asturias, en el norte de Galicia, en el sur de Andalucía y en todo el arco mediterráneo de nuevo".

EFE Vista del río Laroya, con más agua de lo habitual debido a últimas lluvias debido a la presencia de la borrasca Emilia

En el área mediterránea no se podrá bajar la guardia, ya que, aunque no se prevén lluvias tan fuertes como las del fin de semana, sí se esperan chaparrones intensos durante la jornada de mañana y probablemente también el miércoles.

Inundaciones por acumulación de agua

Las recientes inundaciones en zonas costeras se explican porque "llueve mucha cantidad en poco tiempo". Como ejemplo, Del Campo ha mencionado que "en zonas de la provincia de Almería cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas", una cantidad de agua que inevitablemente produce desbordamientos.

Siempre hacer caso a las recomendaciones de los expertos" Rubén del Campo Portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Europa Press Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en el Barranco del Poyo a su paso por Picanya

Sentido común y fuentes oficiales

Ante este panorama meteorológico, Del Campo ha insistido en dos premisas básicas: el sentido común y la consulta de fuentes oficiales. El portavoz ha recalcado la importancia de no atravesar ramblas o zonas inundadas y de "siempre, siempre hacer caso a las recomendaciones de los expertos, que son los gestores de protección civil", quienes trabajan para hacer llegar las alertas a la población.