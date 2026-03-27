Hackean 93 GB de datos de una plataforma usada por la policía para recibir denuncias anónimas: se trata de información crítica
Una filtración masiva de datos ha puesto en cuestión el anonimato de las plataformas utilizadas por ciudadanos para enviar información sobre delitos a las fuerzas de seguridad. Un grupo de hackers asegura haber obtenido 93 gigabytes de información de un sistema utilizado durante años por programas de Crime Stoppers, principalmente en Estados Unidos y Canadá.
La empresa responsable del sistema es P3 Global Intel, una compañía tecnológica que pertenece a Navigate360 y que proporciona software para que ciudadanos puedan enviar información sobre delitos de forma confidencial y comunicarse con las autoridades.
Este sistema se utiliza principalmente en Estados Unidos y Canadá, donde programas como Crime Stoppers permiten a los ciudadanos enviar información sobre delitos de forma anónima. Sin embargo, la tecnología también ha sido utilizada por organizaciones y agencias en otros países, por lo que el alcance de la filtración podría ser internacional.
La información sobre el hackeo ha sido publicada por el medio especializado Ars Technica, que ha tenido acceso a parte de los datos.
Según los hackers, la información obtenida incluiría millones de denuncias, cuentas de usuario, mensajes entre informantes y autoridades, y solicitudes de soporte técnico, recopiladas durante décadas. Algunas informaciones apuntan a que los registros abarcan datos desde finales de los años 80 hasta 2025.
Este tipo de plataformas se han utilizado durante años como herramienta para que ciudadanos puedan enviar información sobre actividades delictivas sin revelar su identidad, algo especialmente importante en casos relacionados con crimen organizado, narcotráfico o violencia.
Sin embargo, la filtración ha puesto en duda el nivel real de anonimato que ofrecía el sistema. Según los datos filtrados, existía una herramienta interna que permitía a las agencias solicitar la dirección IP de los usuarios que enviaban información, algo que potencialmente podría permitir identificar a una persona en determinados casos. Este punto es especialmente sensible, ya que el sistema se promocionaba como una herramienta para enviar información de forma anónima.
No obstante, es importante matizar que no está confirmado que todas las denuncias pudieran ser identificadas ni que el sistema permitiera identificar automáticamente a los informantes, sino que existía la posibilidad técnica de solicitar ciertos datos como la dirección IP.
La empresa matriz, Navigate360, ha reconocido que está investigando un posible incidente de seguridad relacionado con su plataforma, aunque no ha confirmado públicamente todos los detalles del alcance del ataque. Parte de los datos filtrados han sido verificados por periodistas y organizaciones especializadas en filtraciones, aunque algunas afirmaciones de los hackers no han podido ser comprobadas de forma independiente en su totalidad.
El caso ha reabierto un debate muy importante sobre el anonimato en Internet. Expertos en ciberseguridad recuerdan que, aunque una plataforma prometa anonimato, en Internet suelen existir registros técnicos —como direcciones IP, metadatos o registros de actividad— que pueden permitir identificar a un usuario si se conservan y se cruzan con otra información.
Por eso, este incidente no solo es un problema de ciberseguridad, sino también de confianza. Durante años, miles de personas han utilizado este tipo de plataformas pensando que su identidad estaba completamente protegida. La filtración ahora pone el foco en cómo se gestionan estos datos, cuánto tiempo se almacenan y qué información técnica se conserva realmente.
El caso sigue bajo investigación y podría tener consecuencias importantes tanto para la empresa responsable del sistema como para las organizaciones que han utilizado esta tecnología durante años para gestionar información sobre delitos.
Pero sobre todo, este incidente deja una reflexión importante en la era digital: cuando algo en Internet se presenta como completamente anónimo, la realidad técnica puede ser más compleja de lo que parece.