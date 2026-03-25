Jorge Alcalde, divulgador de ciencia: "El primer ser humano que cumpla 130 años ya ha nacido y la ciencia busca evitar que el paso del tiempo afecte a nuestras células"

Una empresa en Boston ha recibido vía libre para probar en humanos un revolucionario tratamiento que denominan reprogramación celular. Tal y como ha explicado el divulgador científico Jorge Alcalde en el programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, el objetivo es, literalmente, "rebobinar en el envejecimiento" y hacer que las células recuperen las características que han perdido con el paso del tiempo.

Según Alcalde, este avance se produce en un contexto en el que la esperanza de vida no deja de aumentar. "Los científicos dicen que la primera persona que cumpla 130 años ya ha nacido", ha señalado, explicando que la ciencia busca activamente evitar que el paso del tiempo deteriore nuestras células, especialmente a través de las alteraciones genómicas.

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¿Cómo funciona el reseteo celular?

El divulgador ha utilizado una metáfora para explicar el proceso: cada vez que una célula se divide, puede haber errores al copiar el ADN, como erratas en un texto. Aunque el cuerpo tiene un mecanismo para corregirlos, una especie de "típex para el ADN", este "se estropea con el tiempo, funciona peor, las reparaciones no se producen y las células envejecen y mueren".

La nueva terapia autorizada es la primera que "permite revertir el proceso y hacer que la célula vuelva a un estado anterior". Para ello, se utilizan virus que sirven de vectores para introducir unas moléculas que logran que las células, ya especializadas, regresen a su estado de células madre. Esta técnica, basada en los descubrimientos del premio Nobel Shinya Yamanaka, podría ser muy útil para curar enfermedades.

Cadena de ADN

La primera aplicación en humanos se realizará de forma muy controlada. Se probará en personas con glaucoma y se aplicará solamente en la retina. El objetivo es observar si las inyecciones logran que las células de sus ojos "se recuperen y empiecen a tener un poco la fortaleza y el brillo que tenían cuando eran más jóvenes".

El gran riesgo: el cáncer

Sin embargo, la terapia no está exenta de peligros. Como ha advertido Jorge Alcalde, existe un efecto secundario pernicioso detectado en ratones de laboratorio: "un aumento de los tumores". El equilibrio entre el envejecimiento y la división celular es clave para la salud.

"Nuestro cuerpo, precisamente, hace que las células envejezcan y mueran para evitar los cánceres", ha subrayado Alcalde. Ha explicado que el cáncer es, en esencia, una célula que se duplica sin control y no envejece. Por tanto, si se quita el freno natural del envejecimiento, "estamos exponiendo a nuestro organismo a un mayor riesgo de padecer cánceres".

Un futuro solo para ricos

A pesar de los riesgos, ya existen personas como el magnate Brian Johnson que aplican estas terapias de forma no controlada. Alcalde ha destacado la enorme inversión en este campo: "Se invierte más dinero ahora en rejuvenecer que el PIB de España, casi 2 billones de euros".

Herrera en COPE Jorge Alcalde, divulgador de ciencia

Actualmente, el acceso a estos tratamientos plantea un dilema moral, ya que su coste es prohibitivo. "La longevidad es un sueño de ricos", ha afirmado el divulgador, mencionando que personalidades como Vladímir Putin ya han confesado utilizarlas. De momento, estas terapias "son solamente privadas y carísimas", por lo que el resto tendrá que esperar a que la tecnología se abarate en el futuro.

Finalmente, Alcalde ha aclarado que el objetivo de la ciencia no es la inmortalidad, que considera imposible, sino "llegar al límite biológico del ser humano con la mayor salud posible". Aunque la naturaleza nos diseñó para vivir unos 70 años, la ciencia aspira a que podamos alcanzar los 120 o 130 años en las mejores condiciones.