"Al comprar un buen colchón, debes tener en cuenta la transpiración; ayuda a bajar la temperatura corporal y, con ello, se produce una liberalización de melatonina"

En el marco del Día Mundial del Sueño, la importancia de un buen descanso se vuelve protagonista. Sin embargo, elegir un buen colchón puede ser un desafío. Para resolver dudas, 'La Tarde de COPE', con Pilar García Muñiz, ha contado con la opinión de Óscar Zalacaín, experto en descanso de Colchones Aznar y, como él mismo se define, probador de colchones.

Ante la pregunta de si ser probador de colchones es la profesión soñada, Zalacaín bromea y la sitúa al nivel de un "catador de jamón ibérico", aunque aclara que es una tarea que realiza por la noche en su casa.

"Puedo probar al año en el orden de 15, 20, 25 colchones", explica, lo que le permite transmitir su conocimiento a los clientes con una base real.

Una de las situaciones más comunes y que genera cierta vergüenza, como comentaba la presentadora Pilar García Muñiz, es el momento de tumbarse en la tienda.

Zalacaín insiste en la importancia de este paso: "Es muy importante que cuando estéis en la tienda, estéis cómodos y que podáis dedicarle un poquito de tiempo". Recuerda que es una inversión para una media de 10 años, por lo que la decisión no debe tomarse a la ligera.

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Las claves para un descanso óptimo

El experto de Colchones Aznar resume en tres los factores esenciales a la hora de elegir un colchón. El primero es el posicionamiento, que garantiza que la espalda se mantenga en una posición natural y el cuerpo quede bien alineado. El segundo es el confort, esa sensación placentera que invita a meterse en la cama y disfrutar del momento.

El posicionamiento garantiza que la espalda se mantenga en una posición natural y el cuerpo quede bien alineado" Óscar Zalacaín Experto en descanso

El tercer pilar, a menudo olvidado, es la transpiración. Este factor es crucial para conciliar el sueño, ya que ayuda a bajar la temperatura corporal y, con ello, se produce una "liberalización de melatonina", la hormona del sueño. Este proceso favorece cambios fisiológicos como la relajación muscular y la reducción de la actividad cerebral, claves para una mayor calidad de descanso.

La tendencia en los dormitorios también ha cambiado, y según Zalacaín, cada vez se apuesta más por camas muy grandes. "Se sacrifican muchas otras cosas en el dormitorio para poder apostar por una cama más grande", afirma. Medidas como 1.80 o 2x2 metros, antes consideradas un lujo, ahora "están a la orden del día", especialmente entre la gente joven.

Otros enemigos de un sueño reparador

Más allá del colchón, existen otros hábitos que pueden sabotear nuestro descanso. La experta en microbiota Sara Marín advierte sobre el impacto de cenar tarde. Según explica, existe una relación antagónica entre dos hormonas clave: "La insulina y la melatonina son enemigas".

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Cuando los niveles de insulina son altos por una cena reciente, la producción de melatonina se inhibe. "Tu cuerpo está para digerir, no es momento de dormir", señala Marín, quien recomienda cenar como máximo a las ocho o nueve de la noche para dar tiempo al cuerpo a completar la digestión.

Tu cuerpo tarda como 3 días en recuperar el ritmo circadiano que tú has alterado" Sara Marín

El conocido como 'jet lag social' es otro gran error. Marín explica que alterar drásticamente los horarios de sueño durante el fin de semana desajusta nuestro reloj biológico interno. "Si tú te despiertas todos los días a las 8 y el fin de semana te despiertas a la una del mediodía, tu cuerpo tarda como 3 días en recuperar el ritmo circadiano que tú has alterado", advierte la experta.

Esta práctica, lejos de compensar la falta de sueño acumulada, empeora la situación y explica por qué a menudo empezamos la semana cansados. "Porque duermas 4 horas más ese día no vas a recuperar el sueño de la semana", sentencia la especialista, concluyendo que la clave para un buen descanso no es la cantidad, sino la regularidad.