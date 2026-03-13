José Luis Garci, a los 40 años del Oscar por 'Volver a empezar': "Ahora la Academia no me lo daría"

El 11 de abril de 1983 quedó grabado en la memoria de España. Por primera vez, una película española, 'Volver a empezar', ganaba un Oscar de Hollywood. Su director, José Luis Garci, ha recordado en el programa 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz, aquella noche histórica y ha reflexionado sobre una industria que, asegura, ha cambiado por completo.

La película narraba una historia sobre el amor en la madurez, la esperanza y el regreso a un país que se abría tras la dictadura. Un melodrama que, según Garci, conectaba con su fascinación por el género. "En realidad, solo se envejece cuando no se ama", es una de las ideas centrales del filme, que cuenta cómo un escritor exiliado y enfermo vuelve a su tierra. "Él vive en Estados Unidos, que también es importante para la academia, da clases en Berkeley, es decir, habla mucho de América", ha explicado el director como una de las claves del éxito.

En realidad, solo se envejece cuando no se ama" José Luis Garci Director de cine

Una noche para la historia

Garci ha rememorado con cariño los momentos previos a la gala. "Has dicho un esmoquin impecable. Era una chaqueta blanca que había comprado tres días antes en El Corte Inglés", ha confesado entre risas. En su opinión, el contexto de la Transición ayudó: "En esa época España estaba como despegando, se veía con simpatía, entonces, podía premiarse una película española que no se había premiado nunca".

Una de las anécdotas más recordadas ocurrió en el baño, minutos antes de la ceremonia. "Enrique textualmente me dijo, 'José, mira con quién estoy aquí'. Y yo miré, y era Paul Newman", ha relatado Garci. "Y le dije, pues mira quién está conmigo, y era Jack Lemont". Ambos actores, leyendas de Hollywood, estaban también nominados aquella noche.

En la fiesta posterior, el director madrileño conversó con Steven Spielberg, que esa noche no había ganado el Oscar por 'E.T., el extraterrestre'. Garci le dijo: "Eres el mejor director de cine que hay ahora". A lo que Spielberg, con ironía, le contestó: "Ya, ya, pero mira, tú tienes el Oscar y yo no". El cineasta español ha recordado que le vaticinó la gran cantidad de premios que ganaría en el futuro.

Ya, ya, pero mira, tú tienes el Oscar y yo no" José Luis Garci Director de cine

El Hollywood de antes y el de ahora

Pese a sus cuatro nominaciones, Garci está convencido de que su éxito en Hollywood respondió a una época concreta. "Ahora no me lo hubieran dado el Oscar, ¿por qué? Porque la gente de la Academia no tiene nada que ver con la que me lo dieron a mí. Todavía era la vieja guardia", ha afirmado. Cree que su cine triunfó porque bebía de los clásicos que él admiraba: "Había copiado un poco cómo rodaban ellos".

El director se muestra crítico con la evolución de la industria y los gustos actuales. "Está cambiando el mundo, está cambiando la sociedad, ¿cómo no va a cambiar el cine?", se ha preguntado. Sobre las nominadas de este año, ha señalado que "las películas no son como antes, son totales, son una mezcla de géneros continuos".

Un director analógico en un mundo digital

José Luis Garci se define a sí mismo como "un desastre" con la tecnología. "Nunca he tenido teléfono móvil, no tengo correo electrónico", ha admitido. Esta desconexión digital es el motivo por el que ya no vota en los premios de la Academia.

También ha aprovechado para lanzar varias reivindicaciones para su gremio, como dar más ayudas a las salas de cine para que no cierren o eliminar la normativa que limita la temperatura. "Mucha gente no va al cine, porque además de ir al centro comercial, tienes que pasar frío, pues no está bien", ha sentenciado. También ha criticado la existencia de premios como el de "Mejor Casting", defendiendo la labor del director en la elección de los actores: "¿Me van a decir el reparto de las películas que yo hago, a mí o a cualquier otro? Pues no te lo puedes imaginar".

Al final de la entrevista, Garci ha querido subrayar la importancia del trabajo en equipo. "Cuando tienes la edad que yo tengo, si piensas que es que tú eres el que hizo la película, eres un idiota", ha declarado. Por ello, ha concluido con orgullo: "Jamás en ninguna de las películas (...) he puesto 'un film de José Luis Garci' o 'dirigida por'. A estas alturas, no puedo recibir ningún premio si no es colectivo".