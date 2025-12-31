Antes de los robots humanoides viene una disrupción que va a marcar el 2026: los exoesqueletos ya están acelerando tratamientos médicos

El programa Lo que viene de COPE ha repasado, de la mano de José Ángel Cuadrado y de Juan F. Calero de InnovaSpain, las innovaciones españolas más importantes que marcarán el año 2026. Entre ellas destacan avances en movilidad urbana, robótica pediátrica y neurociencia, mostrando el potencial de la investigación y el desarrollo en nuestro país.

De hecho, la evolución de los exoesqueletos se presenta como uno de los grandes avances para estos próximos meses. Se trata de la robótica adaptada para mejorar las condiciones físicas de las personas, ya sean por una enfermedad o, simplemente, para potenciar aspectos como la fuerza.

José Ángel Cuadrado y Juan F. Calero han descubierto un proyecto español especializado en exoesqueletos que va a dar mucho de qué hablar. Pero antes, en el programa Lo que viene han explicado otros asuntos como, por ejemplo, en qué consiste un sandbox.

Un ‘sandbox’ para la innovación en Madrid

Una de las iniciativas más relevantes es el Sandbox de Madrid, un proyecto del ayuntamiento de la capital que está a punto de cumplir su primer año. Se trata de un espacio acotado y controlado dentro de la ciudad para que las empresas tecnológicas, principalmente startups, puedan realizar pruebas de concepto de sus prototipos antes de lanzarlos al mercado, minimizando los riesgos.

Este entorno de pruebas ya ha acogido proyectos como los autobuses autónomos en la Casa de Campo. La iniciativa, impulsada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y el concejal de innovación, Ángel Niño, busca posicionar a Madrid como un polo de atracción de talento tecnológico. Según Niño, el objetivo es "seguir convirtiendo a Madrid en un referente de innovación".

Atraerá, desde luego, talento y, sobre todo, atraerá innovación a la ciudad para construir un ecosistema a través de todas esas pruebas de concepto" Ángel Niño Concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid

La estrategia parece funcionar, ya que cada prueba atrae a equipos de ingenieros y expertos de alto perfil que se instalan temporalmente en la ciudad. Las previsiones de Madrid Futuro son optimistas: se esperan inversiones por valor de 500 millones de euros y la creación de hasta 5.000 empleos en torno a esta nueva regulación.

Exoesqueletos pediátricos para usar en casa

La innovación más disruptiva viene del campo de la robótica. La investigadora del CSIC y doctora en robótica Elena García Armada, al frente de la empresa Marsi Bionics, ha revolucionado los exoesqueletos pediátricos. Tras el éxito de Atlas 2030, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo de uso exclusivamente clínico, la compañía ha presentado Explorer, un avance decisivo para las familias.

Marsi Bionics ayuda a niños con problemas de movilidad

Explorer es el primer conjunto de exoesqueletos de uso doméstico, lo que evita a las familias los constantes desplazamientos a los centros sanitarios para la rehabilitación. Este dispositivo aporta independencia al menor, que puede usarlo en casa, en la calle o en el colegio, ya que está preparado para exteriores. Funciona con cuatro motores que imitan el músculo natural y cuenta con dos modos: uno de intención de movimiento, que completa la fuerza del usuario, y otro automático de velocidad constante.

El proyecto, actualmente en fase de prototipo, ya ha sido probado por más de 60 familias con un feedback excelente. La previsión es que Explorer llegue al mercado en el primer trimestre de 2026. Laura, madre de Alejandro, uno de los niños que participa en las pruebas, describe la experiencia como un sueño cumplido. "Cuando te plantean que un dispositivo hará que tu hijo se ponga de pie y camine, dices, pues es un sueño, ojalá. [...] Es que ha ocurrido, es que se ha puesto de pie, es que ha caminado, es que lo está haciendo", explica emocionada.

Es que ha ocurrido, es que se ha puesto de pie, es que ha caminado, es que lo está haciendo, es que está disfrutando" Laura Madre de uno de los niños que está usando el exoesqueleto de Marsi Bionics

El futuro de la salud cerebral

Otro de los grandes focos de innovación para 2026 es la neurociencia. El neurocientífico español y catedrático de neurología en Harvard, Álvaro Pascual Leone, defiende un cambio de enfoque en el cuidado de la salud cerebral. Pascual Leone invita a promover la adopción de tecnologías para optimizar el cuidado del cerebro a lo largo de toda la vida, y no solo de forma reactiva ante una patología.

Este abordaje es crucial si se tiene en cuenta que las alteraciones cerebrales son la mayor causa de discapacidad en el mundo y suponen un gasto anual de más del 10% de la riqueza mundial. La innovación ya permite avances como el diagnóstico temprano de trastornos cognitivos o el tratamiento con fármacos para enfermedades como el Alzheimer.