El casco español que 'lee' la mente para saber qué estás pensando: la Universidad Politécnica de Madrid exhibe sus inventos más prometedores

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha celebrado en Matadero Madrid la primera edición de UPM Investiga, un evento que busca acercar a la sociedad los avances científicos y tecnológicos que nacen en sus aulas. El objetivo es la transferencia del conocimiento, es decir, que el talento universitario llegue a la vida real.

En un reportaje especial de José Ángel Cuadrado para el programa ‘Lo que viene’ de COPE, el catedrático de materiales de la UPM, José Ygnacio Pastor, ha destacado que la meta es muy sencilla: "que la sociedad conozca en qué está invirtiendo el dinero y cómo desde la universidad estamos creando un nuevo futuro para todos".

El objetivo es que la sociedad conozca en qué está invirtiendo el dinero y cómo desde la universidad estamos creando un nuevo futuro para todos" José Ygnacio Pastor Catedrático de Materiales de la UPM

Salud: un casco para 'leer' la mente

Uno de los proyectos más llamativos se encuentra en el área de bienestar y salud: un casco capaz de leer la mente. Sofía, estudiante de doctorado en los Laboratorios de Neurociencia Clínica de la UPM, ha explicado que este dispositivo de polímero, ligero y cómodo, utiliza sensores para detectar los campos magnéticos que producen las neuronas. "Estamos haciendo una medición directa de actividad de nuestro cerebro", ha señalado la investigadora.

Esta técnica, llamada magnetoencefalografía (MEG), combina "el mejor de los mundos de lo estructural y del temporal", superando las limitaciones de otras tecnologías como la resonancia magnética. La gran novedad es que permite que el sujeto se mueva, algo crucial para estudiar a niños o personas con demencia, ya que según Sofía, se puede "entender el cerebrito de gente que antes nos teníamos muchísima más dificultad".

Transporte y energía del futuro

En el área de transportes destaca un trimarán que vuela sobre el agua gracias a unos 'foils' que reducen la resistencia y el consumo. Este proyecto, con más de seis años de desarrollo, tiene aplicaciones en competición, recreo y transporte de pasajeros. En el campo de la energía, la UPM ha presentado unas revolucionarias células termovoltaicas que convierten el calor residual, como el de un motor, en electricidad.

El trimarán presentando en UPM Investiga junto al equipo que lo ha creado y sigue desarrollando.

Además, se ha expuesto el proyecto que promete energía barata de manera absolutamente ilimitada durante miles de años: la energía de fusión. Según Pastor, con el deuterio de una bañera y el litio de tres baterías de móvil se podría obtener la energía que consume una persona en toda su vida. El reactor experimental internacional (ITER) comenzará a operar en 2030, pero ya hay más de 50 empresas privadas en una carrera tecnológica por el control de la energía del futuro.

Satélites y drones con sello español

La UPM también mira al espacio, donde fue pionera con el lanzamiento del primer satélite íntegramente español en los años 90.

Elena Roivas, una de las responsables del proyecto UPMsat, ha confirmado que ya han lanzado dos y preparan el tercero para este verano. Estos satélites sirven como proyecto educativo, como banco de pruebas para nueva tecnología y para validar algoritmos de control desarrollados en la universidad.

La inteligencia artificial y la robótica también han tenido su espacio con una demostración de drones autónomos de carreras capaces de alcanzar los 120 km/h. Rodrigo, uno de los investigadores, ha explicado que el objetivo es mejorar su software de código abierto, Aerostack 2. Las aplicaciones de esta tecnología están enfocadas a la sociedad, como la "inspección industrial, de incendios forestales o el rescate de personas".

Uno de los proyectos presentados que pretende aprovechar la energía (calor) que se libera en los procesos de combustión.

El recorrido por UPM Investiga ha mostrado otros muchos avances, desde impresoras 3D de metales hasta motos de competición eléctricas, pasando por robots y soluciones para la agricultura. Proyectos que, en palabras de José Ygnacio Pastor, representan "la ciencia que se hace en la UPM y es la ciencia que hará grande a España en conocimiento".