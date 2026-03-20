Santiago Martín, el profesor que transforma los juegos de madera tradicionales en gran tamaño para unir a distintas generaciones y dejar de lado las pantallas: "Queremos que la gente vuelva a interactuar los unos con los otros"

“En una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación”. La célebre cita de Platón sirve de inspiración para el proyecto de Santiago Martín, un profesor de Educación Física en Majadahonda (Madrid) que, en su tiempo libre, se dedica a fabricar juegos de mesa tradicionales de forma artesanal y en gran formato.

En una entrevista en 'La Tarde' de COPE, Martín ha explicado cómo su iniciativa 'juegos de madera.es' busca recuperar la esencia de jugar en compañía.

Juegos a lo grande

La principal característica de su propuesta es el tamaño. “Cojo ideas y amplío ese tamaño de juego de mesa”, comenta.

Fabrica tableros de 1,20 metros o de 80x80 cm, con la idea de que “no solo disfruten los adultos, sino también los niños más pequeñitos, pues con piezas más grandes, les resulte más fácil manipular todo”.

Se trata de juegos como el dominó gigante, el fútbol chapa, la carrera de coches o un hockey de madera que sustituye el aire de los recreativos por la sencillez del material.

No solo disfrutan los adultos, sino también los niños más pequeñitos, pues con piezas más grandes, les resulta más fácil manipular todo” Santiago Martín Profesor de Educación Física de Majadahonda

Éxito en todo tipo de eventos

Aunque tienen una gran aplicación en colegios, estos juegos están triunfando en lugares inesperados, como las bodas. Según explica Santiago Martín, su instalación durante el cóctel “ayuda mucho a socializar entre los invitados”.

Es una forma de romper el hielo, ya que muchas veces los asistentes solo conocen a los novios o a un pequeño grupo. “La verdad es que está teniendo bastante fuerza”, asegura, destacando que participan desde “personas muy mayores” hasta “niños pequeñitos”.

La gente en los eventos se suelta a jugar, y es que el catálogo de 34 juegos disponibles ofrece opciones para todos los gustos y edades. Entre los niños, triunfan clásicos como la “carrera de coches” o el “fútbol chapa”.

Alamy Stock Photo Ajedrez gigante en la calle



También un juego llamado 'las cañas', que requiere una gran concentración para 'pescar' fichas con una caña de madera. Para los adultos, uno de los más solicitados es un laberinto cooperativo donde varios jugadores deben colaborar para llevar una bola de un extremo a otro del tablero.

Una alternativa a las pantallas

El proyecto nace como una respuesta a la era digital y el aislamiento que a veces provocan las pantallas. “No reniego de ellas”, aclara Martín, pero su objetivo es otro. “Lo que queremos es que la gente vuelva a interactuar los unos con los otros, y y estando siempre presente en en persona”, afirma. El creador recuerda cómo antes se jugaba a la consola con amigos en casa, socializando igualmente.

Lo que queremos es que la gente vuelva a interactuar los unos con los otros, y estando siempre presente en persona" Santiago Martín Profesor de Educación Física de Majadahonda

En contraste, critica la situación actual: “Ahora mismo, el que juega a la consola o está en una pantalla o cada uno está en su casa, e incluso puedes ver en los parques a los niños, cada uno con su móvil, estando uno al lado del otro; al final no hablan, no comparten, no discuten”. Por ello, reivindica el valor intrínseco de la actividad lúdica compartida. “Hay ciertas habilidades que los juegos de mesa nos dan”, concluye.