El hábito que deberías poner en práctica antes de dormir para ejercitar tu memoria sin necesidad de estudiar

Irse a dormir, a menudo, supone todo un ritual. Tienes que, no solo ponerte la ropa de dormir, sino hacerte un cuidado de la piel intensivo, relajarte, y evitar tener estímulos que pongan en marcha tu cerebro y no te dejen descansar.

Esto último es de lo más importante, porque los expertos no dejan de insistirnos en que, si no ponemos en práctica ciertos hábitos, conciliar el sueño es tarea imposible. Esto es lo que se conoce como “higiene del sueño” y consiste en hacer ciertas cosas.

Cosas que pasan por dejar las pantallas al menos una hora antes de irte a la cama, leer un libro o meditar antes de poder entrar en un sueño profundo. Todo tiene un sentido y, básicamente, se favorece para dormir de un tirón.

Y es que cuando dormimos nuestro cerebro sigue registrando actividad cerebral, y sigue funcionando prácticamente a pleno rendimiento. Eso sí, lo que sucede entre medias sigue siendo un gran misterio para los neurocientíficos, que no han sido capaces de dar con la exactitud de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando duerme.

Quizá hasta ahora, porque científicos la Universidad de Michigan han descubierto una actividad cerebral que es muy útil mientras dormimos.

Sin necesidad de estudiar y todo mientras duermes

El hipocampo, esa región cerebral de la que seguro has escuchado hablar con anterioridad y que es fundamental para nuestra memoria. Y es que se encarga de todo lo que suponga retener en el cerebro.

Pues bien, los científicos la Universidad de Michigan han descubierto que las neuronas del hipocampo reproducen por la noche la misma actividad del día para que quede mejor grabado en el cerebro.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Jorge Alcalde es divulgador científico y explicaba que, por esta razón, es más importante la calidad de sueño que la cantidad. “Se sabe que mientras dormimos nuestro organismo realiza un par de funciones importantes: se generan proteínas que regeneran desperfectos del día y se reproducen algunas ondas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje, esa misma forma de actuación se reproducen al dormir para fijar la memoria”explicaba en 'La Tarde'.

Y es que, como asegura este estudio, dormir bien favorece la memoria.

María José Abenza es neuróloga y responsable del Área del Sueño del Hospital Infanta Sofía de Madrid y explica que la estructura del hipocampo se regenera durante el sueño, por eso es tan importante.

“Es más importante dormir de continuado que fragmentado. Hay dos etapas del sueño, uno más superficial y el sueño REM que es más profundo, en esas se va reparando la memoria. En la primera recordamos lo que hemos vivido ese día, y en la REM consolidamos la memoria” profundizaba.

El hábito para retener la memoria casi sin estudiar

Como explicaba la doctora, es muy importante intentar que el sueño sea ininterrumpido para asegurar el descanso y una buena actividad cerebral.

“Como hacemos varios ciclos REM, tenemos varias oportunidades de estudiar, pero al fragmentar el sueño no consolidamos bien lo que hemos estudiado” decía.

Por eso, hablaba de poner en práctica el siguiente hábito, especialmente, en los estudiantes: dormir después de estudiar. De esta forma, se podrá retener con más facilidad lo que has repasado.

“Es importante dormir después de estudiar porque se consolida, es lo que nos pasa con los estudiantes. Se quedan hasta las 2 de la mañana estudiando, si no duermen no consolidan las horas de estudio” explicaba.

Uso del móvil antes de dormir

No solo eso, sino que dice que dormir mal puede suponer también una proliferación de enfermedades, y no solo neurodegenerativas. “Si no dormimos suficiente, no solo tienes más riesgo, sino que se agravan” decía.

“Nuestro cerebro necesita dormir mínimo 7 u 8 horas, hay que intentar relajarse antes de dormir y hacer actividades tranquilas, no ponerse a trabajar antes de meterse en la cama, relajarte para poder dormir e intentarlo lo más seguido posible” sentenciaba.