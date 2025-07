Manuel Verdú, párroco de Torre Pacheco, describe el temor de los vecinos tras los disturbios: "Es un pueblo acogedor que ha facilitado la convivencia"

La localidad murciana de Torre Pacheco se ha convertido en cuestión de horas en un polvorín con disturbios violentos contra la población migrante. La raíz tuvo lugar el pasado miércoles, cuando un vecino de 68 años sufrió la agresión de varios magrebíes.

La redes sociales colgaron un vídeo en el que se podía ver a un grupo de chavales agrediendo a un hombre que acompañaba la descripción 'Se filtra el vídeo de la brutal agresión al vecino de Torre Pacheco a manos de marroquíes. Los criminales deben pagar, la vida de nuestra gente está en juego'.

Sin embargo, el vídeo corresponde a una agresión contra un sintecho de Almería, en la que no tenían que ver los magrebíes. No obstante, los mensajes incendiarios no tardaron en difundirse, y Torre Pacheco perdió la normalidad.

A día de hoy se han producido nueve detenciones, cinco de ellos españoles y tres magrebíes. La Guardia Civil por su parte ha reforzado con 75 agentes extras el municipio de 40.000 habitantes y llaman a la calma y al cese de los bulos.

Manuel Verdú, párroco de Torre Pacheco: "La gente está temerosa"

El párroco de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco, Manuel Verdú, asegura en 'La Tarde' que el pueblo sigue a esta hora “con una contención porque se esperan nuevos disturbios que hace que la gente esté temerosa”, ha asegurado.

El refuerzo de la Guardia Civil ha logrado calmar las aguas durante las horas del día, al ser “un pueblo tranquilo de buena convivencia”, pero por las noches se producen esas llamadas de violencia que provocan el temor vecinal: “Se nota porque los vecinos no suelen salir de casa y no hay gente por la calle a esas horas”, ha detallado Berdú.

El sacerdote ha lamentado el fin de semana de terror que han vivido en Torre Pacheco, con “noches muy agitadas y actos violentos” a los que no están acostumbrados: “Nunca se ha vivido en Torre Pacheco, es algo que escapa a nuestra vida”, agrega.

En este sentido, Manuel Verdú ha recalcado que la convivencia en Torre Pacheco con la población magrebí, que representa el 30% de los habitantes, se ha caracterizado por ser “buena, pacífica, colaborativa y nunca hemos tenido estos problemas”.

Además, el párroco subraya que lo sucedido estos días “no se corresponde con la imagen del pueblo, porque lleva muchos años acogiendo a personas de otra procedencias que han venido a trabajar y nunca han manifestado ese rechazo hacia esas personas, al contrario han sido un pueblo acogedor que ha facilitado la convivencia y nunca habíamos tenido estos episodios”, ha expresado.