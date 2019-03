Un guardia civil que actuó en la jornada del 1-O: "Los Mossos nos dejaron tirados"

David, un guardia civil que participó en el operativo del 1-O, ha acusado a los Mossos de dejarlos "tirados" en la jornada del referéndum ilegal y de no cumplir el mandato judicial. En una entrevista en el programa "La Tarde" de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, el agente ha negado también que usaran la fuerza aquel día. "Hablan de 800 heridos pero no hay ningún parte médico. Hoy en día, aunque la violencia se realice de forma legítima, está muy mal vista por la sociedad. Y eso es lo que explotó la Generalitat. Pero no hubo cargas policiales", ha dicho de forma tajante. David señaló que en los colegios encontraron barreras humanas que les impedían la entrada y manifestantes parapetándose detrás de niños. "La jornada se desarrolló con una resistencia pasiva, pero también hubo ejemplos de violencia. Insultos, patadas...", ha lamentado.

Por eso, la sensación que tiene es que los Mossos les dejaron tirados. "Nos comimos el marrón que tenía que haber sido para todos. La Guardia Civil cumplió el mandato judicial y los Mossos actuaron de forma pasiva", ha contado. David asegura que los guardias civiles se sinterion atrapados "por la muchedumbre, por la inoperancia de los responsables de orden públicos, por algunos medios de comunicación y por los políticos que jaleaban a las masas". "Eso se vio sobre todo el 20 de septiembre durante el registro a la Consellería de Economía. Ese día se traspasaron varias líneas rojas", ha dicho.

El agente, que sigue trabajando en Barcelona, cree que tras aplicarse el artículo 155 la cosa ha ido a mejor y ve a la sociedad cansada del sainete independentista. Sin embargo, alerta de que en la Cataluña profunda muchos guardias civiles han decidido irse. "La presión social en Barcelona no es tan grande que en la Cataluña interior. Muchos guardias civiles se han marchado porque no quieren que sus hijos sean adoctrinados en las escuelas o señalados", ha concluido.