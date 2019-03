La reacción de Herrera frente a la portavoz del PSOE que alerta sobre “la manada de la ultraderecha”

El PSOE andaluz ha urgido al PP y Cs, socios del Ejecutivo andaluz, aclarar si este 8M, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, "van a defender las conquistas logradas en estos 37 años" y apoyarán los paros y la huelga que convoque los movimientos feministas, o si bien "están maniatados por el discurso retrógrado de la ultraderecha de Vox".

"Si el 8M del año pasado estuvo marcado por el juicio de 'La Manada', este año está marcado en buena medida por la manada de la ultraderecha", ha afirmado Ángeles Férriz, que ha avisado de que esta "manada política radical amenaza con echar por tierra todos los logros en igualdad que se han conseguido en Andalucía con el beneplácito del PP-A y Cs, que son sus máximos valedores y aliados".

Carlos Herrera ha escuchado este audio en la sección 'los sonidos del día' a las 8:10h y ha respondido antes “lo perverso” de esta situación. “La Manada, unos delincuentes condenados por abuso sexual que son para esta señora igual que los políticos elegidos en Andalucía”, ha dicho.

El comunicador de 'Herrera en COPE' ha detallado que estos políticos, a los que menciona la portavoz, son los mismos que “han ganado las elecciones al Partido Socialista”. Ante la comparación de la socialista con el grupo 'La Manada' ha exclamado: “¡Vaya salvajada! ¡Vaya salvajada!”.

La portavoz del PSOE en Andalucía ha afeado al presidente de Cs, Albert Rivera, que diga que quiere "exportar el pacto andaluz al resto de España". "Hace dos días renegaban de Vox pero ya se han quitado la careta", ha proseguido antes de censurar que veten al PSOE pero "no tienen ningún reparo en echarse en los brazos de los herederos del franquismo".

De hecho, ha recordado que Vox "quiere derogar todas las iniciativas en materia de igualdad porque considera que en este país no hay desigualdades, que la brecha salarial es un invento, que las mujeres no ocupan cargos directivos porque no quieren asumir responsabilidades o que niegan la violencia machista", ha rechazado Férriz.