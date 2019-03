Un Mosso que participó en el operativo del 1-O: "Los que estaban en contra eran apartados"

El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha asegurado este lunes que la cúpula de los Mossos d'Esquadra "no tenía el más mínimo interés" en coordinarse con la fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado ni en cumplir las instrucciones judiciales. Nieto ha comparecido como testigo en el juicio del "procés" a petición del Ministerio Fiscal por su participación en el operativo de seguridad desplegado el 1-O como máximo responsable en la toma de decisiones de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado.

Al hilo de su declaración, 'La Tarde' de COPE ha podido hablar este lunes con un Mosso que estaba de servicio aquel primero de octubre. El hombre, que no ha querido dar su nombre y se le ha tenido que distorsionar la voz, no ha querido especificar cuál fue su trabajo aquel día por temor a ser identificado. Sí ha asegurado que aquellos Mossos que se habían mostrado proclives a cumplir con la orden de la Fiscalía, fueron apartados o se redujeron sus competencias para aquel día. "El dispositivo fue insuficiente completamente. Si te dicen que tienes prohibido usar la fuerza o sólo te dejan ir dos policías por colegio, no había posibilidad de cumplir con la ley", ha contado este Mosso. "Con una resistencia pasiva a las puertas del colegio era suficiente para ellos", ha añadido. Algunos de sus compañeros sí intentaron entrar en los colegios y usaron la fuerza, aunque esas imágenes no salieran. Aunque a la mayoría los apartaron para que sus obligaciones "fueran mínimas".

A este hombre le molesta que se diga que los Mossos no cumplieron con su deber y pide buscar a los responsables que permitieron esto. "Si hubiera habido revisión se podría haber evitado cosas. No era normal que los colegios estaban llenos ese fin de semana. Si se hubieran precintado los colegios y se hubiera evitado el paso con anterioridad, no se hubiera llegado a estos extremos. Hubo dejadez o falta de previsión", ha afeado.

Al Mosso le da pena la imagen que se tiene ahora de los Mossos. "Es un cuerpo joven y por voluntad política lo están destrozando. Estamos totalmente controlados, por parte de la Generalitat y del Gobierno central. Aunque antes hubo una dejadez total por parte de Madrid y cuando han querido reaccionar ya ha sido demasiado tarde", ha sentenciado.