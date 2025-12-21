El escritor José María Zavala revela el lado más humano de Jesucristo: "La novela está calando en los corazones de muchos lectores no creyentes"

El periodista y escritor José María Zavala ha presentado su último libro, ‘El Profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret’, editado por Penguin Random House, una novela que aborda la figura de Jesús desde una perspectiva novedosa a través de Lucio Fedro, personaje de ficción que se declara escéptico y que, con una mirada de "odio y rencor", recibe la misión de espiar e infiltrarse en el círculo íntimo de Jesús para "desenmascararlo como un embaucador", ha explicado el autor en 'Ecclesia es Domingo'.

Según ha explicado Zavala, el libro está teniendo un impacto profundo entre los lectores, incluyendo a muchos no creyentes. "Esta novela tiene una carga de profundidad enorme que está calando los corazones de muchos lectores no creyentes, y que les está haciendo replantearse sus vidas", ha afirmado.

Para describir la reacción del público, el autor recurre a una frase de la escritora Julia Navarro sobre la obra: "El profeta me ha sacudido el alma".

Zavala dibuja un Jesús que sonríe, llora y se enfada

Zavala asegura que aproximadamente el 70% de los lectores son "personas que no han pisado una iglesia en su vida, pero que se sienten deslumbradas, fascinadas por la figura inefable de Jesús de Nazaret". El autor cree que la clave es presentar una imagen más cercana y humana de Jesús, alejada de la "foto fija" tradicional. En la novela, ha querido mostrar a un Jesús "que sonríe, cómo llora, cómo se enfada" y que debe mediar entre sus apóstoles.

El proceso de escritura fue una "inmersión en el siglo primero" que duró un año. Zavala ha confesado que escribió la novela en un trastero de Pinto (Madrid), donde se instaló desde las seis y media de la mañana hasta las tres de la tarde. La implicación fue tal que ha llegado a soñar con las escenas que escribía: "He soñado con Jesús de Nazaret, he soñado con los 12 apóstoles, he estado en el monte de las bienaventuranzas. He llorado mientras escribía con música de Bach".

El proyecto nació de una propuesta de la editorial Penguin Random House, un grupo que, según Zavala, "no es precisamente fervientemente católico". La editorial buscaba al autor ideal para una novela sobre "el personaje más importante de la Historia", y su nombre fue el elegido. Para el escritor, esta propuesta fue un acto de "Providencia", una señal de que lo trascendente vuelve a estar de actualidad porque "lo material no da la felicidad".

el proceso de conversión de josé maría zavala: "Jesús de Nazaret está hoy más de moda que nunca"

Zavala también ha relatado su propia conversión, ocurrida el 5 de agosto de 2009 en el Valle de los Caídos. Tras más de quince años alejado de la fe, sintió una llamada definitiva. "Yo no oí nada, yo no vi nada, pero sentí en lo más hondo de mi corazón que Jesús llamaba por última vez a la puerta de mi corazón", ha explicado. Aquel día se confesó durante más de dos horas y su vida "cambió por completo".

Desde entonces, ha puesto sus "talentos y dones al servicio de Dios", escribiendo libros y dirigiendo películas sobre figuras como el Padre Pío o Teresa de Calcuta, a pesar de las críticas. Sobre el Padre Pío, ha contado cómo el santo "irrumpió" en su vida antes de su conversión y cómo, años después, en San Giovanni Rotondo, un sacerdote le enumeró todos sus pecados sin conocerlo. Experiencias como esta o su visita a Medjugorje han reforzado su fe y su misión divulgadora.

El autor considera que ‘El Profeta’ es un "regalo muy ad hoc" para la Navidad, y ha anunciado que, tras su éxito en España, el libro tendrá un lanzamiento mundial después de Reyes en toda Hispanoamérica y Estados Unidos, con traducciones ya en marcha para Italia y Portugal. "Jesús de Nazaret está hoy más de moda que nunca", ha concluido.