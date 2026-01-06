La historia oculta de los Reyes Magos: de su tumba en Alemania a su enigmática conexión con España

El escritor Javier Sierra y la historiadora Ana Velasco han desvelado los misterios que rodean a los Reyes Magos en el programa 'Herrera en COPE'. Durante la sección 'Lo misteriosos' con Alberto Herrera, ambos expertos han arrojado luz sobre el origen de sus reliquias, la verdad sobre la estrella de Belén y su profunda y desconocida conexión con la historia de España.

El viaje de las reliquias

Contrario a lo que se podría pensar, la pista de las reliquias de los Reyes Magos tiene una sorprendente conexión con España. Según ha relatado Javier Sierra, en el Museo Diocesano de la Catedral de Burgos se encuentra la tumba de la familia Astudillo, del siglo XV, donde una inscripción revela que estos comerciantes de lana ayudaron a financiar la tumba de los Magos en Colonia (Alemania). La tradición cuenta que fue Santa Helena quien rescató los cuerpos en Jerusalén, que acabaron en Milán hasta que el emperador Barbarroja los saqueó en el siglo XII para llevarlos a Colonia.

La imponente catedral gótica de Colonia, uno de los templos más grandes del mundo, se salvó de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial porque fue concebida como un gigantesco relicario para albergar estos restos. En su interior, ha explicado Sierra, "es un relicario de piedra enorme para los restos de los Reyes Magos". Ana Velasco ha añadido que el relicario, con forma de basílica, mide "2,20 metros de largo y 1,53 de alto", está hecho de oro y adornado con "mil joyas y cuentas". Tras ser retirado durante la guerra para su protección, fue restaurado entre 1961 y 1973.

La verdad sobre la estrella de Belén

Uno de los grandes enigmas de la Navidad es la estrella de Belén. Sobre su naturaleza "han especulado las grandes mentes de la astronomía a lo largo de la historia", ha señalado Sierra. Johannes Kepler propuso que fue una "triple conjunción planetaria de Júpiter y Saturno", pero una nueva teoría de Mark McNey, científico de la NASA, sugiere que pudo ser un cometa.

Esta hipótesis se basa en textos chinos de la dinastía Han que registraron un "gran cometa" en el año 5 a.C., fecha que encaja con el reinado de Herodes, quien murió en el 4 a.C. Según estas crónicas, el objeto fue visible durante 70 días.

Los otros protagonistas: de Herodes a los evangelios

La historiadora Ana Velasco ha aclarado la confusión entre los dos Herodes. Herodes el Grande, que gobernó hasta el 4 a.C., es el asociado a la "masacre de los inocentes" en el nacimiento de Jesús, mientras que su hijo, Herodes Antipas, es el responsable de la decapitación de Juan el Bautista. Sin embargo, la historicidad de la matanza es limitada, ya que "solo aparece en el evangelio de Mateo" y no es mencionada por historiadores como Flavio Josefo, muy crítico con Herodes.

Los Magos le habrían entregado a Jesús un libro con la historia de la humanidad que terminaría atesorada junto con el oro, incienso y la mirra en un lugar casi mítico, desconocido, que llama el texto la caverna de los tesoros" Javier Sierra Herrera en COPE - 6 de enero de 2026

Javier Sierra ha destacado que gran parte de la tradición navideña, incluyendo los Reyes Magos y la estrella, proviene del evangelio de Mateo y de textos apócrifos posteriores. El 'Evangelio Armenio de la Infancia', un texto del siglo VI, es el primero en nombrar a Melcón, Baltasar y Gaspar. Este mismo texto añade un detalle fascinante: los Magos le habrían entregado a Jesús un libro con la historia de la humanidad que "terminaría atesorada junto con el oro, incienso y la mirra en un lugar casi mítico, desconocido, que llama el texto la caverna de los tesoros".

La figura de los Reyes Magos está muy arraigada en España, donde se escribió en el siglo XII el 'Auto de los Reyes Magos', considerada la primera obra teatral en castellano. Sierra sostiene que esta devoción sirvió para "legitimar las monarquías que se están gestando en España" durante la presencia musulmana. La imagen de los reyes postrándose ante Cristo era una "metáfora de que sus propios reyes solo se inclinaban ante Cristo".

Como curiosidad, Velasco ha apuntado una teoría que sugiere que los Magos pudieron proceder de la Península Ibérica, en concreto de la mítica civilización de Tartesos, en la actual Andalucía. Para finalizar, Sierra ha recordado una reliquia perdida: "un pañal del niño Jesús" que, según la tradición, los Magos se llevaron de recuerdo. El pañal se conservó en la catedral de Lérida hasta que desapareció de los sótanos del Banco de España durante la Guerra Civil y, a día de hoy, sigue en paradero desconocido.