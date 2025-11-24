Paula: "Yo me tomo una jarra entera de un litro de café por las noches, más una taza de que me preparo, y duermo perfectamente, después por la tarde me tomo otra más"

El debate sobre el café es un clásico en cualquier sobremesa y trabajo, pero en el programa 'La Tarde' de COPE, Pilar García Muñiz y Rosa Rosado han querido conocer de primera mano cómo toman el café los oyentes. Mientras muchos aseguran que deben cortar el grifo por la tarde para poder pegar ojo, otros demuestran tener una tolerancia extraordinaria a la cafeína. Conocer los cinco consejos para tomar un café de calidad puede ayudar a disfrutarlo más, pero la cantidad sigue siendo una elección muy personal.

En el lado de la moderación se encuentra José Antonio de Sevilla, un oyente que tiene su rutina muy marcada. "El primero de la mañana siempre a las 7 y 20, 7 y media", ha explicado, para luego tomar otro sobre las 11. Sin embargo, por la tarde prefiere no consumir más: "Yo 2 cafés por día, yo 3 ya es excedente de cupo".

Una cafetera humana

Frente a la prudencia de José Antonio, el testimonio de otra oyente, Paula, ha dejado perplejas a las presentadoras. Su caso rompe todos los esquemas sobre el café y el sueño: "Pues yo me tomo una jarra entera de un litro de café por las noches, más una taza de que me preparo, y duermo perfectamente". Y no solo eso, sino que a su rutina añade "otra taza más" a media tarde.

La confesión de Paula ha provocado la incredulidad en el estudio. "Un litro de café con leche antes de dormir'", ha repetido Rosa Rosado, visiblemente sorprendida. La preocupación de las periodistas se ha desviado hacia una cuestión más práctica: "Pero te pasarás la noche en el cuarto de baño con tanto líquido antes de dormir".

El café, a debate

La conversación también ha explorado otras variantes y costumbres. Desde el placer de un "café con hielo" en una sobremesa, que "refresca un poquito", hasta el consumo por necesidad, como una oyente que con el estrés del Black Friday se toma "3 seguidos". Las propias presentadoras han compartido sus preferencias, como Rosa Rosado, que a esas horas de la tarde prefiere optar por el descafeinado. Conocer la mejor hora para tomarse el café según los expertos cardiólogos, puede ser una guía para muchos.

Además, en el programa se ha mencionado una recomendación cada vez más extendida: retrasar un poquito a la hora de tomarse esa primera taza por la mañana. Según parece, este simple gesto "da más energía y te provoca menos nervios'". No obstante, siempre es importante conocer los límites y estar al tanto de qué te puede pasar si tomas demasiado café, como alertan los nutricionistas.

La experiencia de cada persona con el café es un mundo, tal y como han demostrado los oyentes de 'La Tarde'. Lo que para unos es un "excedente de cupo", para otros, como Paula, es simplemente el preludio de una noche de sueño reparador, demostrando que no hay una única forma correcta de disfrutar de esta popular bebida. El debate sobre el 'ritual cafetero' de cada uno sigue abierto.