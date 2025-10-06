Los refranes que los oyentes de Carlos Herrera acaban por inventarse: "El hombre y el oso, cuanto más feo, peor para él"

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' cuentan anécdotas muy dispares a raíz del tema que les proponemos. Queremos hablar sobre frases hechas que no dicen muy allá. Vamos, que las formulan mal. Como el papá de Inmaculada, que ha contado que decía "al mal tiempo, buena gabardina". Carlos, por otro lado, cuenta que su frase es "el que madruga, se encuentra todo cerrado".

Pili es otra 'Fósfora' que explica que hay un dicho que dice "el hombre y el oso, cuanto más feo más hermoso". Sin embargo, ella lo tunea y lo adapta así: "el hombre y el oso, cuando más feo, peor para él".

Hablamos con María Jesús, que tiene muchos dichos en la cabeza. Dice que usa el "dime de qué presumes, y te diré de qué careces". Y hay otro: "no cojas ese caminico, que alomejor es más corto y más malo. Mejor un camino más largo y más bueno". Francisco Javier está en modo maruja total. Con su bata, en casa y tranquilito. Como si le hubiésemos visto en casa. Pero, más allá de eso, ha recordado que su padre tenía un humor muy particular y había un refrán: "agua que no has de beber, déjala correr. Él decía: agua deberás de beber, lávate los pies".

Manuel también ha querido responder al tema del día en el 900.50.60.06. Tiene dos refranes: "nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo digo: nunca es tarde si la vaca ha meao. Y otro: ojos que no ven corazón que no sientes. Y yo digo: ojos que no ven, mier*a que no pisas".

Por último, recogemos el testimonio de Juan Manuel. Este oyente relata que hay un dicho que él adapta un poco. Dice que uno que suele utilizar es: "si no quieres que te piquen las avispas, ¿para qué le pegas con el palito al avispero?".