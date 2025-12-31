Movilización total en Albacete para tratar de evitar una macro-rave junto al pantano del Cenajo

Las autovías, carreteras secundarias y hasta las pistas forestales que atraviesan la provincia han tenido en las últimas horas más tráfico del habitual. Cientos de vehículos, en su mayoría furgonetas de todos los tamaños, también autocaravanas, se han movido por esas vías, al parecer ante la convocatoria de una fiesta rave.

Aunque los datos han sido muy confusos en las últimas horas, todo apunta a que el destino final estaría en una zona próxima al pantano del Cenajo, junto a municipios de la Sierra del Segura como Socovos y Férez.

Así nos lo confirma el alcalde de este último municipio, Francisco Javier Espinosa, que ha explicado para COPE que los primeros avisos llegaron de los propios vecinos. “La gente se alertó de que pasaban muchos coches y muchos camiones, y les impactó ver tanto movimiento, pero nadie sabía ni dónde iban ni quiénes eran”, ha señalado. Según relata, durante la noche se registró un “movimiento extraño” de vehículos de todo tipo que inicialmente no despertó sospechas.

La situación se ha vuelto evidente al amanecer, cuando un concejal del Ayuntamiento, que reside en la zona afectada, comprobó la magnitud del despliegue. “Se ha visto rodeado de tanta gente y de tanto coche que incluso han entrado en su propio cortijo. Ahí es cuando nos hemos dado cuenta de lo que podría estar pasando”, ha explicado Espinosa.

El Ayuntamiento ha informado de inmediato a las autoridades. “A primera hora de la mañana hemos enviado un escrito a la Subdelegación del Gobierno informando de la situación, y yo mismo he hablado con el subdelegado para tratar el asunto”, ha confirmado el alcalde.Medio escenario montado en la zona del pantano

Según los testimonios recogidos por el Consistorio, los asistentes estarían buscando el embalse del Cenajo para instalarse allí. “El concejal ha hablado con algunos participantes y preguntaban dónde estaba el lago. Van buscando el agua, el pantano”, ha indicado Espinosa.

El alcalde asegura que ya se ha detectado infraestructura montada: “Me dicen que hay medio escenario instalado en la zona del pantano. El otro medio lo ha podido parar la Guardia Civil”.Carreteras colapsadas y accesos cortados

El tráfico se ha convertido en otro de los grandes problemas. “Ahora mismo hay un atasco enorme en la carretera que sale de Férez a Socovos, dirección Hellín. Los dos carriles están ocupados y la vía está totalmente cortada”, ha advertido el alcalde, que ha recorrido personalmente la zona.

Los vehículos se están concentrando especialmente en el paraje de La Rada, justo antes de llegar al embalse. “Toda la carretera está intransitable, ocupa todo el valle del río”, ha detallado Espinosa, que también ha recibido imágenes desde las Ramblas del Talamansi, otro punto afectado.La Guardia Civil toma el control

Las fuerzas de seguridad han desplegado controles y están bloqueando accesos para evitar que siga llegando más gente. “Estamos pendientes de la Guardia Civil. Ya se ve el helicóptero por aquí, están inspeccionando la zona y cortando las carreteras de acceso”, ha explicado el alcalde.

La situación también está afectando a vecinos y visitantes que pretendían desplazarse por la zona. “Hay gente que venía a pasar estos días al municipio y se ha encontrado en medio del atasco”, ha lamentado Espinosa.

¿QUÉ ES UNA RAVE?

Aunque la película candidata al Óscar, Sirat, ya nos ofrece una visión muy cercana a lo que son estas fiestas y cómo se mueven los que participan en ellas, una rave es un tipo de fiesta de música electrónica que suele celebrarse en espacios amplios —a veces legales, a veces improvisados— y que se caracteriza por:

Música electrónica pinchada por DJs (techno, house, trance, drum & bass, etc.).

Duración muy larga, a menudo hasta el amanecer o incluso más.

Luces, láseres y ambientes inmersivos que acompañan el ritmo y crean una atmósfera muy particular.

Espíritu comunitario y sensación de libertad, donde la gente baila sin parar y se deja llevar por la música.

Históricamente, las raves surgieron en la escena underground del acid house en los años 80 y se popularizaron en los 90, especialmente en Inglaterra