Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, explica las diferencias entre la mano pitada a favor del Atlético y la no pitada a Koke: "Se ha librado por poco"

El Atlético de Madrid comenzó con buen pie su partido ante el Brujas en Bélgica ya que a los 8 minutos de juego los rojiblancos se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Julián Álvarez desde el punto de penalti.

Penalti por manos de un defensa del Brujas que el colegiado tuvo que revisarlo en el monitor del VAR ya que en la jugada en directo no la señaló

Imagen del penalti a favor del Atlético por manos de un defensa del Brujas

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín aplaudió la decisión del colegiado: "Si el asunto aquí es que es un jugador que falla en el despeje y mueve el balón, o sea, mueve la mano hacia el balón y la despeja y con eso impide que un jugador del Atlético Madrid juegue la pelota".

el brujas reclama penalti

Por otro lado, los belgas pidieron penalti hacia el minuto 20 por unas manos de Koke que fueron muy similares a la pitada a favor de los colchoneros.

El propio Pedro Martín, que no vio pena máxima, explicaba así la diferencia entre ambas opciones, aunque reconoció que Koke "se libró por poco": "El otro es más involuntario porque tiene perdida la opción del espacio y Koke tenía más o menos control, pero tenía tanto control que ha juntado el brazo con el cuerpo para no cometer penal".

La imagen de la mano de Koke por la que el Brujas pidió penalti

El entrenador del Brujas, Ivan Leko, vio la tarjeta amarilla al protestar la acción.