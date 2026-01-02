El alcalde de Férez (Albacete), sobre la rave de Nochevieja: "Están bien asentados y se van a quedar unos días más, puede que hasta después de Reyes"

Desde el día de Año Nuevo, una rave ilegal congrega a cerca de un millar de vehículos en el entorno del embalse del Cenajo, en la localidad de Férez (Albacete). Esta concentración no es la única, ya que en La Seni (Tarragona) otro millar de personas se han reunido en un polígono para celebrar una fiesta similar, donde los Mossos d'Esquadra ya han cerrado los accesos.

Alarma en un pueblo de 600 habitantes

El alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' que la llegada de los participantes causó una gran sorpresa. "Un desfile de caravanas, de coches, de camiones por las calles del pueblo, pues puso un poco en alarma a los vecinos", ha detallado el alcalde sobre lo ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre en un municipio de apenas 600 habitantes.

EFE Más de mil vehículos se han congregado en el pantano del Cenajo

La celebración tiene lugar a unos cuatro kilómetros del núcleo urbano, pero muy cerca de cortijos habitados. Según Espinoza, los residentes de estas fincas vivieron momentos de confusión y estupor, ya que los asistentes buscaban accesos alternativos al embalse. "Estaban alucinando porque no sabían lo que estaba pasando", ha comentado.

Preocupación por el entorno natural

La mayor inquietud del consistorio se centra en las posibles consecuencias medioambientales. "Es un entorno natural y protegido, zona ZEPA. Esa es la preocupación que tenemos, que al final es un entorno que tenemos que cuidar y proteger", ha manifestado el alcalde, mostrando su desasosiego por el impacto que la fiesta pueda tener.

Están muy bien asentados y se van a quedar unos días" Francisco Javier Jaime Espinosa Alcalde de Férez

La duración de la rave es una incógnita. "Están muy bien asentados y se van a quedar unos días", ha señalado Espinosa, quien no descarta que la concentración pueda alargarse "hasta después de Reyes". Mientras, un amplio dispositivo de la Guardia Civil mantiene controles en la zona para evitar que sigan llegando más vehículos.