El día que un meteorito cambió la Tierra para siempre: así fue la extinción de los dinosaurios

Tras 135 millones de años como la especie dominante del planeta, los dinosaurios sucumbieron a un evento catastrófico. Un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra hace 66 millones de años, provocando la quinta extinción masiva y cambiando el rumbo de la historia. Este fascinante viaje en el tiempo ha sido analizado en el programa 'La Noche de Adolfo Arjona', que ha reunido a varios expertos para desgranar qué ocurrió.

El origen exacto del meteorito sigue siendo una incógnita. Según explica el escritor y divulgador Pedro León, las teorías iniciales han sido puestas en duda por descubrimientos recientes. "A día de hoy el origen exacto del meteorito todavía no lo sabemos", afirma en 'La Noche de Adolfo Arjona'. Se cree que el asteroide, tras ser desplazado de su órbita inicial, fue afectado por la gravedad de Júpiter, que lo impulsó hacia el interior del sistema solar en una especie de "carambola" cósmica.

El objeto espacial impactó a una velocidad estimada de 19 o 20 kilómetros por segundo (unos 72.000 km/h). Era un asteroide de tipo carbonáceo, compuesto por carbono y otros elementos orgánicos, que al colisionar en la península de Yucatán (México) generó un cráter de 180 kilómetros de diámetro. León destaca que "las películas de Hollywood no exageran", ya que sus dimensiones eran tan gigantescas que atravesó el océano por completo.

El día que cambió el planeta

El impacto desencadenó una aterradora reacción en cadena: incendios masivos, tsunamis con olas de hasta un kilómetro de altura, una nube de polvo que bloqueó la luz solar y un desplome de las temperaturas. En un radio de cientos de kilómetros, la destrucción fue absoluta. En zonas más lejanas, según publicaciones universitarias, los seres vivos se enfrentaron a una onda de choque, una nube de fuego y un terremoto de dimensiones apocalípticas.

A pesar de la devastación, aún hay muchas incógnitas. El doctor en Paleontología Francesc Gascó, explica en 'La Noche de Adolfo Arjona' que durante mucho tiempo solo se conocían los efectos globales a medio y largo plazo, gracias a la capa de iridio encontrada en sedimentos de todo el mundo, la "pistola humeante" del impacto. Sin embargo, el descubrimiento de un yacimiento en Dakota (EE. UU.) ha ofrecido una visión más cercana al momento exacto del evento.

Gracias a este yacimiento, que contiene restos de animales y plantas que perecieron en el momento del impacto, se han obtenido datos curiosos. "Parece ser que cayó en primavera", señala Gascó, basándose en el estudio del crecimiento de algunos peces fósiles. Este tipo de detalles eran completamente desconocidos hasta hace poco, lo que demuestra que la Paleontología es una ciencia en constante evolución.

El debate científico sobre la extinción

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Una de las grandes discusiones es si el lugar del impacto fue determinante. Una teoría citada por la BBC sugiere que, al caer en un mar poco profundo, se inyectaron en la atmósfera volúmenes colosales de azufre, lo que extendió el "invierno global". Francesc Gascó se muestra cauto, recordando que la ciencia avanza intentando "equivocarnos cada vez menos".

El paleontólogo insiste en la complejidad del evento: "Nunca vamos a poner la mano en el fuego por ninguna de las cosas que se aseguran, porque tampoco es así como funciona la ciencia", subraya. Otro debate candente es si los dinosaurios ya estaban en decadencia antes del impacto. Según Gascó, existen escuelas de investigación con posturas enfrentadas: unas apuntan a una pérdida de diversidad de linajes, mientras que otras sostienen que su abundancia se mantenía estable.

Lo que sí es un hecho es que no todas las especies desaparecieron. Sobrevivieron cocodrilos, tortugas, mamíferos primitivos y, crucialmente, un grupo de dinosaurios: las aves. También muchas plantas, como los pinos y los helechos, lograron superar la catástrofe, sentando las bases para el resurgir de la vida.

Así era la vida antes del impacto

Para entender el mundo de los dinosaurios, 'La Noche de Adolfo Arjona' viaja hasta hace 252 millones de años, a la era del supercontinente Pangea. El paleontólogo de la Universidad del País Vasco Xavier Pereda, describe un planeta con días más cortos (de 23 horas) y un clima más seco y cálido. Fue en ese momento, tras una extinción masiva previa, cuando surgieron los primeros dinosaurios.

Sin embargo, los dinosaurios no fueron dominantes desde el principio. "Durante el Triásico superior, los dinosaurios formaban parte de una fauna terrestre, pero no eran las formas dominantes", aclara Pereda. Convivían con otros grandes reptiles, los arcosaurios. Su momento llegaría más tarde, en el Jurásico y el Cretácico, gracias a otra extinción masiva que eliminó a sus competidores.

Todo lo que sabemos de ellos, desde su aspecto hasta su dieta o velocidad, es gracias a los fósiles. Pereda explica que no solo se estudian los huesos, sino también huevos, huellas o impresiones de la piel. Gracias a ello, se sabe que un gran saurópodo podía comer 200 kilogramos de plantas al día y que la incubación de los huevos podía durar entre 3 y 6 meses.

Los paleontólogos tenemos trabajo hasta el siglo siguiente" Xavier Pereda Paleontólogo de la Universidad del País Vasco

El conocimiento sobre estas criaturas no deja de crecer. Se han descrito más de mil especies y se siguen descubriendo yacimientos en todo el mundo, incluido el territorio español en zonas como Burgos o la cordillera Cantábrica. "Se calcula que podría haber otras tantas o más, todavía por describir", comenta Pereda, añadiendo con humor que "los paleontólogos tenemos trabajo hasta el siglo siguiente".

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Tras la catástrofe, el planeta se recuperó lentamente. El investigador de la Universidad de Cambridge Juan Benito, explica que, superado el "invierno nuclear", el clima se volvió muy cálido. La recuperación fue más rápida en el hemisferio sur, que se encontraba en otoño en el momento del impacto, lo que dio a sus especies más flexibilidad para adaptarse.

El nicho ecológico vacío dejado por los grandes dinosaurios fue ocupado por los mamíferos, animales muy flexibles que gestan a sus crías internamente. Sin embargo, Benito, experto en la transición entre aves y dinosaurios, lanza una afirmación provocadora: "Personalmente, yo diría que aún seguimos en la época de los dinosaurios", ya que las aves, sus descendientes directas, son hoy mucho más diversas que los mamíferos.

La pregunta final es inevitable: ¿podría volver a ocurrir? El subdirector de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León, Diego Domínguez, afirma en el programa que, aunque es poco probable a escala humana, "no es un acontecimiento que fuera absolutamente descartable", con una frecuencia estimada de decenas o cientos de millones de años.

La buena noticia es que la ciencia actual nos permitiría prepararnos. "Casi seguro lo veríamos venir", asegura Domínguez. Programas de vigilancia internacional podrían detectarlo con años o décadas de antelación. Además, ya existen planes y tecnología para desviar su trayectoria, como demostró con éxito la misión DART de la NASA en 2022, que logró alterar la órbita de un asteroide.