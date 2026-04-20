Pagar con Bizum en tiendas a partir de mayo: la herramienta que necesitas activar en tu móvil para poder usarlo

A la hora de pagar en un supermercado o restaurante, la pregunta habitual siempre ha sido la misma: "¿efectivo o tarjeta?". Sin embargo, a partir de mayo se añade una nueva opción: Bizum. Esta modalidad de pago, ya popular entre particulares y disponible en comercios online, se expande a las tiendas físicas, permitiendo a los clientes pagar directamente con su móvil en el datáfono.

Muchos negocios en línea ya habían adoptado este sistema ante la demanda de los clientes. Es el caso de una floristería en Alicante, que explica: "Decidimos implantarlo al ver que cada vez más clientes lo solicitaban, especialmente para compras rápidas y facilitar la experiencia de compra". Para ellos, las ventajas son claras: "El dinero se recibe al instante, no tiene comisión y hace que el proceso de pago sea más ágil".

Un sistema de pago diferente

Aunque para el usuario la experiencia será muy similar a la del pago contactless con tarjeta o móvil, "por detrás, en los entresijos, hay diferencias importantes", según explica en el programa 'Herrera en COPE' la experta económica Victoria Ballesteros. El sistema se basa en la tecnología NFC (Near Field Communication), la misma que se usa en los pagos sin contacto, pero con una lógica de funcionamiento distinta.

Alamy Stock Photo La tecnología NFC ya es muy usada en el día a día

La clave, señala Ballesteros, está en la ruta del dinero. Mientras que en un pago con tarjeta, incluso desde el móvil, "la operación pasa por las redes de Visa y Mastercard", con Bizum "el dinero va directamente de una cuenta bancaria a otra, como una transferencia inmediata". Es decir, "el pago se inicia desde el banco y no desde una red de tarjetas", eliminando intermediarios.

La confirmación de la compra se realizará desde el propio teléfono, habitualmente con la huella dactilar o el reconocimiento facial, sin necesidad de introducir un PIN. "Es como el pago con el Apple Pay o el Google Pay, va a ser prácticamente lo mismo", aclara la experta.

Ventajas para comercios y clientes

Carlos Moreno Figueroa, experto en dirección estratégica y comercio, destaca que el principal punto a favor es la comodidad. "Las mayores ventajas que tienen este tipo de sistemas es la facilidad para el usuario, desde luego", afirma. Para los clientes, supone tener una alternativa más y la posibilidad de ahorrarse las comisiones de mantenimiento de las tarjetas, que según Ballesteros, pueden rondar los "30 o 40 euritos".

Los comercios, especialmente los pequeños, también se perfilan como grandes beneficiados. Actualmente, "pagan alrededor del 1% del valor de cada compra" en comisiones por el uso de tarjetas, según datos del Banco de España. "Si el Bizum consigue reducir esas comisiones, aunque solo sea unas décimas, puede mejorar un poquito los márgenes", apunta Ballesteros.

Alamy Stock Photo Usuarias de Bizum utilizan la aplicación en sus dispositivos móviles

Finalmente, la propia banca española sale ganando. Victoria Ballesteros recuerda que "Bizum es una herramienta creada por la propia banca española", lo que les "permite competir en un terreno que hasta ahora dominaban otras empresas extranjeras, internacionales".

Costes de implantación y comisiones

La adaptación a este nuevo sistema conlleva ciertos retos. Moreno Figueroa señala como posibles inconvenientes "el tema de los costes añadidos que puede haber, y luego un tema de adecuación del punto de venta para que lo puedan gestionar". Sin embargo, no se espera que la implantación sea especialmente costosa para los negocios.

Según Victoria Ballesteros, el diseño previsto no debería obligar a cambiar los datáfonos. La adaptación sería "más bien de software e integración del sistema de pagos". Por tanto, "no hablamos de grandes inversiones iniciales para el comercio, pero sí ajustes técnicos". El coste final dependerá del modelo de negocio y de "lo que quieran cobrar los bancos por utilizar este sistema".

El despliegue de Bizum en tiendas físicas "abre la puerta a un sistema de comisiones similar al de las tarjetas de crédito". No obstante, la experta cree que podrían ser menores, ya que la competencia directa y la ausencia de intermediarios como Visa y Mastercard podrían "empujar esas comisiones a la baja".