"Los mismos comentaristas de TVE que hablan de 'libertad de expresión' cuando pitan el himno de España se echaron las manos a la cabeza cuando pitaron el de Egipto"

El periodista deportivo José Antonio Naranjo ha expresado su indignación en la sección de deportes de 'Herrera en COPE' por el tratamiento informativo de los pitos al himno de España durante la retransmisión de la final de la Copa del Rey. Naranjo ha criticado duramente lo que considera un doble rasero por parte de los comentaristas de Televisión Española.

Doble rasero en la retransmisión

Naranjo ha recordado la retransmisión del partido amistoso entre España y Egipto en Almería, donde los mismos comentaristas "se ponían las manos en la cabeza cuando se pitó el himno de Egipto" y calificaron de racista un cántico. Sin embargo, ha señalado que, ante los pitos al himno español el pasado sábado, la justificación fue que "había que respetar la libertad de expresión".

A ver si nos aclaramos con los pitos, machote, porque no me aclaro" José Antonio Naranjo A los comentaristas de TVE

Esta contradicción ha llevado al periodista a mostrar su perplejidad de forma tajante en los micrófonos de la COPE, junto a Carlos Herrera. "A ver si nos aclaramos, machote, porque no me aclaro", ha sentenciado Naranjo para evidenciar la incoherencia de los argumentos de los responsables de la retransmisión pública.

La normalización del bochorno

La crítica de Naranjo se suma a la de otros profesionales como el director de 'Tiempo de Juego', Paco González, quien también ha calificado la situación como un "bochorno" que se ha normalizado en la sociedad española. González ha lamentado que el país haya asumido como algo habitual la ofensa al himno nacional en la final de Copa.

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"Hemos asistido una vez más al bochorno del himno nacional pitado", ha señalado González, afirmando que "ya hemos aceptado que se pita el himno y se pita el himno" con total pasividad. El comunicador ha comparado esta tolerancia con la sensibilidad mostrada ante otros cánticos ofensivos en los estadios, como los que hacían referencia a atentados en Zaragoza.

Finalmente, el director de 'Tiempo de Juego' ha expresado su deseo de que se tomen medidas en el futuro para garantizar el respeto mutuo. "Algún día llegarán sanciones y se respetará, y nos respetaremos unos a otros", ha afirmado, aunque ha concluido con pesimismo al reconocer que "eso parece lejos, la verdad".