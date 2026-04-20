Ángel Expósito, desde Guinea Ecuatorial: "El Conde de Argelejo llegó con dos fragatas en 1778 y, durante dos siglos, hasta 1968, esto fue España. Anteayer, como aquel que dice"

El periodista Ángel Expósito, desde Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, ha analizado la realidad del país africano en el programa 'Herrera en COPE'. Durante su intervención en la sección 'El Paseíllo del Tron' con Carlos Herrera, Expósito ha destacado que Guinea Ecuatorial es "la gran olvidada de la historia reciente de España", a pesar de los profundos lazos que unen a ambas naciones.

Una historia compartida: "Esto fue España"

Ángel Expósito ha recordado el pasado común, afirmando que "esto fue España hasta antes de ayer". Según el periodista, "cualquier persona aquí en Guinea que tenga 58 años, a partir de ahí, nació en España". El país fue territorio español durante dos siglos, desde que el conde de Argelejo llegó a Luba en 1778 hasta su independencia en 1968.

Ángel Expósito, desde Guinea Ecuatorial

La herencia española sigue muy presente en la actualidad. El español es la lengua oficial y la influencia se percibe en la cultura, la publicidad y la religión. Expósito ha subrayado la "labor infinita que hacen los misioneros y las monjas", poniendo como ejemplo que "el colegio español, aquí, en Malabo, son los salesianos". Para el comunicador, es como estar en "un cachito de España, solo que no lo sabemos, lo hemos olvidado, o no queremos recordar nuestra historia".

Inmigración y bomba demográfica

En cuanto al drama de la inmigración, Expósito sostiene que es un problema global que "hay que verlo en origen y, por supuesto, en destino". Ha alertado sobre la bomba demográfica en África, un continente que actualmente tiene casi 400 millones de habitantes y que para 2050 "van a ser el doble, nos vamos a acercar a los 3000 millones de personas".

En Guinea Ecuatorial, esta realidad convive con graves problemas internos, como el hecho de que la principal causa de mortalidad es el SIDA por contagio sexual. Esta situación contrasta con la "riqueza natural absolutamente infinita" del país, que posee no solo hidrocarburos y tierras raras, sino también otras materias primas y frutas.

La solución como siempre está en origen: educación, oportunidades" Ángel Expósito

Ante este complejo escenario, Ángel Expósito ha expresado con contundencia su empatía con quienes deciden emigrar. "Viendo la bomba demográfica, viendo la cantidad de chavales por la calle y viendo la pura estadística, yo también lo haría, yo también saldría pitando", ha confesado.

Finalmente, el periodista ha señalado cuál es, a su juicio, la única vía para gestionar el fenómeno migratorio de forma sostenible. "La solución, como siempre, está en origen, educación, oportunidades, y que cada uno se quede en su casa", ha concluido Expósito, añadiendo que, en el fondo, "ninguno queremos salir de casa".