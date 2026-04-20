Carlos Herrera analiza el apoyo que recibió María Corina Machado, opositora venezolana, ante 40.000 personas en Madrid

El comunicador Carlos Herrera ha analizado en su monólogo en 'Herrera en COPE' el "contraste notabilísimo" que, a su juicio, se produjo este fin de semana en España. Por un lado, la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con líderes "populistas" en Barcelona; y por otro, el "baño de masas" que se dio la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en Madrid ante más de 40.000 personas.

Cumbre de la izquierda 'lustrosa' en Barcelona

Herrera ha descrito el encuentro de Barcelona como una "reunión del antitrupismo populista, progresista, woke", donde Sánchez se rodeó de sus "amiguitos populistas del mundo", entre los que citó a Gustavo Petro o Lula da Silva. Según el análisis del comunicador, esta "izquierda lustrosa" aspira a un "modelo de partido único" similar al de China o Cuba, donde "el que no sea de ese partido, lo tiene muy mal para vivir"

El periodista ha sido crítico con los líderes presentes, a los que ha calificado de "aliados de Sánchez", mencionando los "20.000 muertos" anuales en las calles de México bajo el mandato de Sheinbaum o los "70 asesinatos diarios" en Sudáfrica. Además, ha señalado que estos políticos "han bendecido la represión en Venezuela" y "defienden la dictadura cubana"

El 'no' de Machado a Sánchez

En contraposición, Herrera ha destacado el multitudinario acto de María Corina Machado en la Puerta del Sol de Madrid, donde "más de 40.000 personas abarrotaron las calles" para apoyarla. La líder opositora, que recibió la medalla de la ciudad, ha declinado reunirse con Pedro Sánchez, cumpliendo así la promesa que hizo en el programa 'Herrera en COPE'. El comunicador se preguntó: "¿Para blanquear a un tío que defiende el régimen chavista?"

Diego Radames La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado (i), durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana María Corina Machado y la Internacional de la Comunidad al también opositor y candidato en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela Edmundo González, a 18 de abril de 2026, en Madrid.

Machado se ha marchado de España "con la cabeza bien alta", según Herrera, tras proclamar que "la única salida para su país son unas elecciones libres", un mensaje que contrasta con la postura de los aliados de Sánchez. El comunicador también recordó cómo Sánchez "le hizo la 13-14" al anterior líder opositor, Juan Guaidó.

De Israel a la precampaña andaluza

En clave nacional, Carlos Herrera ha abordado el anuncio de Pedro Sánchez durante un mitin en Gibraleón (Huelva). El presidente ha afirmado que el Gobierno propondrá a la Unión Europea romper su acuerdo de asociación con Israel, declarando que "aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene durante el cierre de la Global Progressive Mobilisation, en Barcelona. EFE/ Quique García

Herrera ha vaticinado que la Unión Europea rechazará la propuesta, como ya ocurrió en 2024 y 2025, y ha recordado que el acuerdo con Israel "lleva 26 años" vigente y es un "instrumento muy importante en el plano diplomático"

Finalmente, sobre la precampaña andaluza, el comunicador ha advertido que al Partido Popular "no le conviene nada" que sus votantes crean que va a obtener la mayoría absoluta. Citando a Antonio Mayús, ha recordado que "Andalucía es un gran revienta encuestas" y, aunque está convencido de que el PP ganará, "un paseo militar no va a ser", pudiendo necesitar negociar con Vox, lo que sería "cualquier cosa, menos comodidad"

En el plano internacional, Herrera ha repasado la situación en Irán, donde al alto el fuego le quedan "40 horas". Mientras el vicepresidente de EE.UU., Bans, intenta una segunda ronda de contactos con Teherán, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado, afectando al "20% del petróleo mundial" y perjudicando especialmente a China. Por su parte, Donald Trump continúa con sus "mensajes contradictorios", amenazando con "destruir cada puente y cada central eléctrica iraní" si no hay un pacto.