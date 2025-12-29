Lo que ha dado de sí 2025: "Longevidad saludable, misiones al espacio y una IA capaz de investigar"

2025 está a punto de terminar. Y en "La Noche de Arjona" nos despedimos del como se merece. Poniendo en valor lo bueno que nos ha traído. Este año ha estado marcado por una aceleración en ámbitos tan diversos como la medicina, la exploración espacial y la inteligencia artificial. Los avances en estos campos no solo han llenado titulares, sino que empiezan a dibujar un futuro que ya es presente.

En el programa "La Noche de Arjona", analizamos lo que ha dado de sí este año que ya despedimos, y repasamos las transformaciones que ha dejado este primer cuarto de siglo. Este ejercicio de memoria nos ayudará a comprender hacia dónde se dirige nuestra sociedad en ciencia, tecnología y cultura.

La eterna juventud como meta

Uno de los temas que más interés ha despertado es la búsqueda de una longevidad saludable. En La Noche de Arjona se ha hablado sobre cómo la ciencia está cambiando el paradigma del envejecimiento. Según ha contado el divulgador científico Jorge Alcalde a Adolfo Arjona, las dos áreas que más han evolucionado son "la inteligencia artificial aplicada a la salud y el conocimiento sobre por qué envejecemos".

La sociedad, cada vez más preocupada por llegar joven a la última etapa de la vida, sigue con atención los avances que prometen no solo vivir más, sino vivir mejor, un cambio que es tanto médico como de mentalidad.

La ciencia ha comenzado a diferenciar entre envejecer "por fuera" y "por dentro". Mientras que el envejecimiento externo, visible en la piel o el cabello, se aborda con terapias paliativas, el verdadero foco está ahora en el interior. "Lo más importante es que la ciencia empiece a entender cómo envejecemos por dentro, qué le pasa a nuestras células, a nuestras neuronas, a nuestro ADN, cuando pasa el tiempo en nuestro cuerpo, y esa es la clave del futuro", ha explicado Alcalde. Este conocimiento es fundamental para desarrollar tratamientos que realmente frenen el deterioro celular desde su origen.

Este año también se ha consolidado el uso de terapias basadas en la molécula GLP-1. Utilizada inicialmente contra la diabetes y la obesidad por su efecto inhibidor del apetito, ahora se investiga su potencial contra el envejecimiento. "Se ha descubierto que estas mismas funciones tienen efectos beneficiosos en otras funciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el modo en que nuestras células envejecen", señaló el experto.

Aunque pueda generar cierta inseguridad el descubrir nuevos usos sobre la marcha, Alcalde ha asegurado que los procesos de investigación son largos y que muchas veces la fase post-comercialización revela "sorpresas positivas".

células que rejuvenecen

Paralelamente, la biotecnología regenerativa se perfila como una de las grandes revoluciones. Esta disciplina busca manipular nuestras células para que reviertan el paso del tiempo. Según explicó Alcalde, se trata de modificar los genes para que "envíen mensajes de rejuvenecimiento a la célula".

Es como si las células de una persona de 50 años pudieran volver a funcionar como lo hacían a los 20, una idea que, según el divulgador, "en el futuro va a dar muchísimas alegrías". En este contexto, la epigenética refuerza la idea de que nuestros hábitos son cruciales, ya que factores como la dieta, el sueño o el ejercicio pueden modular la expresión de nuestros genes.

El ejercicio físico es clave para una longevidad saludable

En la lucha contra el cáncer, 2025 ha abierto la puerta a la inmunoterapia, es decir, "la capacidad de generar fármacos que nos vacunan contra el cáncer". Se trata de enseñar a nuestras propias células a reconocer y combatir las células tumorales. Sin embargo, surge una preocupación social: la posible desigualdad en el acceso a estas costosas terapias de longevidad. Jorge Alcalde ha reconocido el riesgo de que al principio "serán solo accesibles a unas pequeñas élites", pero confía en que la regulación consiga que los avances lleguen a la sanidad pública.

Una nueva carrera espacial privada

El cosmos también ha sido protagonista en 2025. Lejos de ser un dominio exclusivo de las agencias públicas, ahora son empresas privadas como SpaceX o Blue Origin las que marcan el ritmo. El divulgador Pedro León ha destacado en el programa que la gran noticia del año es el lanzamiento de "cohetes mucho más efectivos y mucho más baratos".

La clave está en su capacidad de reutilización. Un ejemplo es el cohete New Glenn, desarrollado por Blue Origin, cuya altura de 98 metros supera a la de la Catedral de Málaga, y cuya primera etapa puede aterrizar de forma autónoma para ser usada de nuevo, abaratando drásticamente los costes de poner un satélite en órbita.

Sebastian Carrasco Aspecto del cohete SLS de la Misión Artemis 1 ensamblado con la cápsula Orion

Esta revolución se sustenta en nuevos materiales más ligeros y resistentes, nuevos combustibles como el metano y, sobre todo, en la inteligencia artificial. En Europa, la empresa española PLD Space se prepara para lanzar en 2026 su cohete reutilizable Miura 5. El objetivo de esta nueva era espacial es claro: la Luna vuelve a ser un objetivo prioritario, con misiones que buscan hielo para obtener agua y oxígeno. A más largo plazo, se empieza a hablar de la minería espacial como una posibilidad real, sentando las bases de una nueva economía fuera de la Tierra.

Los inventos que darán forma a la década

En el campo de la innovación, el físico Miguel Ángel Sabadell ha repasado en La Noche de Arjona algunos de los inventos más destacados. Uno de los más esperados son las baterías de estado sólido, que prometen ser más seguras al eliminar el líquido inflamable de las baterías actuales, un avance crucial para los coches eléctricos. En energías renovables, las nuevas células solares con perovskita podrían alcanzar una eficiencia del 30%, duplicando la capacidad de las actuales y optimizando el espacio en nuestros tejados.

La inteligencia artificial no solo destaca en salud, sino que se está convirtiendo en una asesora para las pymes en el ámbito legal y financiero, un negocio que podría mover más de 200.000 millones de euros en 2030. Pero su aplicación más disruptiva, según Sabadell, está en la investigación científica autónoma. "Tú le dices lo que quieres investigar y la IA lo hace", ha sentenciado. Esta capacidad de automatizar la investigación podría acelerar descubrimientos en todas las áreas del conocimiento de una forma sin precedentes.

Finalmente, la cultura también ha vivido su propia transformación. El crítico Néstor Juez ha analizado cómo la IA está llegando al cine, permitiendo crear rostros inexistentes o rejuvenecer actores, lo que plantea "barreras éticas muy difíciles". Mientras tanto, las plataformas de streaming libran una "lucha de poder muy cruenta" con las salas tradicionales.

Y cuando echamos la vista atrás y vemos lo que ha dado de sí el año, el escritor y viajero Javier Sierra, nos recuerda la verdadera esencia de explorar: "Lo importante de viajar no es cambiar de lugar, sino cambiar de ideas". Sierra también ha hablado con Adolfo Arjona de la próxima misión Artemis II a la Luna como "la expedición de las expediciones". Pero eso ya será en 2026... Un 2026 que dará mucho que hablar. Eso seguro.