Yolanda Gómez, experta económica: "Se nos han subido los impuestos, y no se está destinando algo más, pero ni mucho menos de lo que se destinaba antes de la gran recesión en carreteras"

Los transportistas llevan años avisando y el presidente de la confederación de transporte de mercancías, Carmelo González, lo ha confirmado: el estado de las carreteras es muy deficiente, una situación agravada por los recientes temporales. La experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, ha analizado en 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito esta denuncia sobre el mal estado de las carreteras y la falta de inversión, un problema que ha llevado a que los transportistas estallen por la situación de las carreteras.

El malestar es palpable entre los conductores. En redes sociales circulan vídeos y audios de quejas, como las que alertan de reventones de ruedas en el kilómetro 307 de la A-4. Un conductor incluso se dirigía directamente al ministro: “Señor Puente, estoy hasta las narices de pagar impuestos para tener estas carreteras de mierda”. Estas denuncias, como la de un camionero sobre el mal estado de las carreteras agravado por los temporales, reflejan un problema generalizado.

Un déficit de inversión millonario

Los expertos calculan que se necesita una inversión de más de 4.000 millones de euros anuales en conservación. La patronal de carreteras, ACEX, detalla que harían falta 2.000 millones solo para las vías del Estado, otros 2.000 para las autonómicas y 1.000 más para las provinciales. Su presidente, Federico Soria, ha señalado que en la red estatal se invierten actualmente “del orden de 800 millones durante muchos años”, cuando sería necesaria “una inversión sostenida del orden de 2.000 millones para tener unas carreteras en perfecto estado”.

Cedida La carretera N-122 entre Zamora y Toro

Según estimaciones del sector, el mantenimiento adecuado de autovías y autopistas requiere unos 50.000 euros anuales por kilómetro, pero la inversión actual apenas alcanza los 36.000 euros. Este déficit, acumulado desde 2009, sitúa a España por detrás de países como Francia, Alemania o Italia en inversión, a pesar de tener una de las redes más extensas de Europa, una situación que podría llevar a reducir los límites máximos en las carreteras.

El mantenimiento no da votos

La situación coincide con la reciente dimisión de la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes. Yolanda Gómez considera que el problema es estructural y afecta a más ámbitos. “Está ocurriendo al final lo mismo que en las vías del tren. Hoy también hablaban de presas, que cuidadito, a ver qué pasa en el futuro, que también falta conservación”, ha afirmado, subrayando la necesidad de invertir no solo en nuevas infraestructuras, sino en el mantenimiento de las existentes.

La experta económica ha recordado que durante la gran recesión se recortaron las inversiones para rescatar a la banca, pero desde entonces “los ingresos se han multiplicado”. A pesar de ello, la inversión no se ha recuperado a niveles previos. "Se nos han subido los impuestos, y no se está destinando algo más, pero ni mucho menos de lo que se destinaba antes de la gran recesión en carreteras", ha sentenciado Gómez.

Europa Press Carretera BA-162 cortada al tráfico por las fuertes lluvias.

Gómez también ha ofrecido una visión política del problema, argumentando que los responsables públicos priorizan proyectos más visibles. En su opinión, la realidad es que “el mantenimiento no da votos, o al menos no da tantos votos, pues, como una nueva carretera”. La falta de previsión y el foco en la inauguración de nuevas obras estaría detrás de este déficit de conservación.

Finalmente, la subdirectora de ABC ha apuntado que los recientes temporales, que han dejado imágenes de “carreteras totalmente destrozadas”, podrían forzar un cambio de rumbo. “Ahí va a haber que invertir sí o sí en arreglarlas”, ha concluido, sugiriendo que la realidad podría obligar a los políticos a “aprender la lección”.