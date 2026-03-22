Juan Bravo abre la puerta a apoyar las medidas del Gobierno, pero exige analizar "con profundidad" el decreto: "Muchas de esas medidas las había propuesto el PP antes"

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha repasado la actualidad política en 'La Mañana de Fin de Semana' con Fernando de Haro.

Durante su intervención, ha abordado la posición de su partido sobre el último decreto ley del Gobierno, la rebaja del IRPF, las críticas de Santiago Abascal a Feijóo, la política de inmigración y el papel de España en la política internacional.

Prudencia ante el decreto anticrisis

Preguntado sobre el sentido del voto del Partido Popular el próximo jueves para convalidar el decreto ley con ayudas para paliar los efectos de la inflación, Bravo ha señalado que, aunque gran parte de las medidas son una copia de las propuestas por el PP hace quince días, deben analizarlo con cautela.

El vicesecretario ha criticado que el Gobierno haya tardado “tantísimo tiempo” en tomar una decisión para ayudar a las familias, calificando las medidas de “insuficientes” para algunos sectores.

A pesar de que el PP siempre estará a favor de que a los españoles “les cueste menos llegar a final de mes”, Bravo ha expresado su desconfianza. "Estamos analizando en concreto el real decreto ley, porque hay alguna cuestión que han metido también, como saben, en materia de reforma del sistema eléctrico”, ha afirmado, antes de advertir que el Ejecutivo “intenta colar algunas cuestiones que no son puramente de apoyo a las familias”.

Tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer" Juan Bravo Vicesecretario general de Economía del Partido Popular

La rebaja del IRPF, una cuestión pendiente

Una de las propuestas clave del PP que no ha sido incluida en el decreto es la deflactación de la tarifa del IRPF. Bravo ha defendido la medida argumentando que desde 2018 el Gobierno ha recaudado “más de 180.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales”, un 56% más, un incremento que no se corresponde con el crecimiento del PIB, la inflación o el empleo.

"Los españoles hemos pagado mucho más impuestos de los que veníamos pagando en el año 2018", ha sentenciado.

El vicesecretario popular se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, calificándolo como “la enorme trampa que el gobierno hace de manera continuada”. Ha asegurado que el PP aplicará la rebaja fiscal en cuanto llegue al Gobierno, porque "los españoles no tienen que ser abandonados a toda esperanza".

Críticas a Vox y política migratoria

En respuesta a las declaraciones de Santiago Abascal en ABC, afirmando que Feijóo es un líder cuestionado, Bravo ha sido tajante. Ha defendido la fortaleza del partido recordando las sucesivas victorias electorales, el aumento de 89 a 137 diputados y las encuestas favorables. “Quizá él encuentra cierta contestación interna dentro de su partido y la manera que tiene de intentar desviar hacia el resto”, ha sugerido.

Sobre inmigración, ha aclarado que el PP votó a favor de la admisión a trámite de la regularización de migrantes para “introducir enmiendas”. Bravo ha defendido un modelo de “inmigración ordenada, legal, por puntos”, con vínculos culturales y para “gente que venga con la predisposición a trabajar y no con la predisposición a vivir del sistema”, distanciándose de posturas que defienden que “entren todos” o que “no entre nadie”.

Finalmente, Bravo ha criticado la política exterior del Gobierno de Sánchez, a quien acusa de “hipocresía”. Ha denunciado que se diga “no a la guerra” mientras se envían “24 aviones”, se destinan “300.000 millones de los ayuntamientos para mandar al Ministerio de Defensa” o se envía la fragata Cristóbal Colón.

Para Bravo, esta dualidad ha provocado que España esté “ninguneada” y no sea invitada a reuniones con Francia, Italia y Alemania.

Somos una parte que no cuenta para la parte de la solución a los problemas" Juan Bravo Vicesecretario general de Economía del Partido Popular

“Ahora mismo Sánchez es parte del problema, solamente con un interés, su interés político”, ha concluido, asegurando que el presidente busca compensar sus derrotas electorales, pero “la gente ya no le cree”.