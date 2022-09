¿Podríamos volver a quedarnos sin papel higiénico en España en los próximos meses?: "Es impredecible"

En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico ha quebrado porque no ha soportado la subida del precio de la energía. El país corre el riesgo de quedarse sin este bien. Carlos Reinosa, presidente de Aspapel, achaca en 'La Linterna' esta situación al precio de la electricidad: “Tenemos una factura que multiplica por cuatro o por seis lo que teníamos hace un año”. Pero el problema es que no es lo único que está creciendo. Reinosa detalla que “las materias primas y los transportes, todo tiene un sobrecoste”.

Y aún no se conoce cuándo va a terminar la subida de precios. “Es difícil saber dónde va a parar porque pensábamos que habíamos tocado techo”, explica el empresario. Sin embargo todavía no se ha visto ese tope y lamenta que todo “sigue subiendo”.

Los ejecutivos no se quedan de brazos cruzados y “las empresas están haciendo un esfuerzo”. Pero critica que “hay una parte de la ecuación” sobre la que no tienen ningún “control”. Mientras, se queja de que otros socios europeos sí toman las riendas de la crisis para sortear los obstáculos: “Hay países europeos que están tomando medidas decididas”. España no está subido al caballo ganador, porque “ni mucho menos vemos en España las medidas de apoyo de Alemania u otros países”.

Desde las empresas, lanzan un mensaje claro a los ciudadanos: “El compromiso es atender en el mercado como en la pandemia”. En mente tienen continuar trabajando pero pone la clave en “ser más eficiente y buscar medidas de ahorro”. Pero no pueden asegurar que todo vaya a salir bien: “la situación va a depender”. Y aclara que “es impredecible saber lo que va a pasar”. Las medidas políticas que se lleven a cabo en el futuro serán decisivas: “El producto depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses”.