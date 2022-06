Dos años de fenómenos improbables desatan la fiebre del acopio

Los españoles no fuimos los que más psicosis padecimos durante la pandemia con la higiene personal ni tampoco los que mayor acopio hicimos. A pesar de ello en marzo de 2020, en el arranque del confinamiento, la compra de papel higiénico se disparó un 86 por ciento. Con el rumor del gran apagón en noviembre de 2021 los hornillos se convirtieron en uno de los productos más buscados. Y lo mismo ocurrió tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 cuando ante el incremento de la demanda los supermercados se vieron a obligados a limitar la compra de aceite de girasol.

Desde que la COVID-19 hizo irrupción en nuestras vidas, hemos sentido que hasta lo más improbable puede ocurrir y de hecho ocurre. Tras una pandemia global y dos Estados de Alarma llegó la tormenta 'Filomena' que afectó a gran parte del país. Entre la nieve volvió la fiebre de los rollos de papel aunque con menos ansiedad social que en marzo de 2020. Con las calles hasta arriba de nieve, la demanda aumentó un 20%.

Más tarde llegó el rumor promovido desde el Gobierno austriaco de un apagón europeo: “sí que notamos un fuerte aumento de demanda de linternas, de mecheros, de hornillos de gas y de chimeneas de leña. En cuanto me enteré por los medios de la posibilidad de un gran apagón y como me dedico a lo que me dedico reforcé el stock intuyendo que aumentaría la demanda y así fue”, explica a COPE Estrella Suela, responsable de Brico Soriano en Madrid.

Puede ser normal que ante fenómenos adversos la gente quiera estar preparada. No todo se quedó en el apagón que al final no fue, tras él vino la crisis de suministros por la huelga de transportes o la invasión rusa de Ucrania. Con ella el acopio no fue tanto de papel, sino de otros productos como el aceite de girasol, por ejemplo, que desde entonces ha llegado a aumentar su precio hasta un 70% superando los 3 euros el litro. Son conductas que, según explica a COPE la psicóloga Inmaculada Gortazar Ibáñez de la Cadiniere, responden al seguimiento de las masas: “la histeria colectiva no es más que un contagio de una emoción por el fenómeno dominó a nivel social.





Personas que por sí mismas no tendrían un comportamiento lo adoptan si lo hace el grupo”. De ahí, que cuando vemos los estantes de papel o aceite vacíos, nos abalancemos a por los últimos paquetes, no vaya a ser que seamos los únicos que nos quedemos sin. No es lo mismo que piensa Loreto. Ella, madre de cuatro niños pequeños, sí ha empezado a hacer cierto acopio con algo de sentido común: “no es ni mucho menos que piense que el mundo se va a acabar mañana, es solo que tras la pandemia cuando ibas al super y veías todo vacío... o después con la huelga de transportes, con la guerra ahora... trato de comprar productos no perecederos como pañales o conservas y guardar algunos de reserva por lo que pueda pasar. Ahora nos hemos dado cuenta con volcanes, pandemias y guerras que aunque poco probable, todo puede pasar”.

Como Loreto, y a raíz de lo que hemos vivido los últimos meses, hemos aprendido a estar preparados para lo que pueda venir. Y es que en tiempos de incertidumbre, tratamos de buscar seguridad en unas reservas que nos brinden un mayor margen de reacción.