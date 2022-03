Los fabricantes de papel higiénico, al límite: "Muchas fábricas se están planteando paradas"

Con el arranque de la pandemia, existía un producto que se convirtió en un bien muy preciado. ¿Lo recuerdas? El papel higiénico. Batallas en los supermercados para obtener este objeto fundamental en cualquier hogar que se precie. En España hay 80 fábricas papeleras aproximadamente distribuidas por toda la geografía española y 17.000 trabajadores directos y hasta 90.000 empleados indirectos. Todos ellos remando a una para que ese papel higiénico llegase a las grandes distribuidoras y no hubiese problemas graves de desabastecimiento.

Dos años después, esta industria también lucha (como tantas otras) ante la subida del precio de la luz y el gas en sus fábricas. Carlos Reinoso es director general de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón y ha hablado en COPE de "un incremento absolutamente desmesurado de los costes energéticos. Esto está llevando a una situación límite y llega al punto de que muchas de estas industrias que producen productos esenciales están planteándose escenarios de paradas. Hemos multiplicado por cuatro y hasta por seis los cortes energéticos en el último período". Esta situación la observan atentamente los empleados, que siguen "la situación de sus empresas que tienen, además, un firme compromiso con su equipo humano".

Audio





Reinoso espera que la situación no empeore. Por ello, han solicitado al Gobierno que se adopten medidas con carácter de urgencia. "Ayer estuvimos con la ministra de Industria trasladándole nuestras preocupaciones y haciéndole propuestas concretas. Queremos pensar que es la decisión clara del Gobierno, la de tomar medidas a corto plazo. El Ejecutivo hablan de que antes de final de mes, en cualquier caso, estará aprobado un paquete de medidas que pongan solución a los costes energéticos en la industria".

La circunstancia que atraviesan se ha acelerado (para mal) hasta límites impensables por la invasión de Ucrania y, por este motivo, la inmensa mayoría de empresas del sector están realizando planes de parada. Sin embargo, ha llamado a la tranquilidad. "Las fábricas están funcionando a pleno ritmo. Los ciudadanos tienen que estar tranquilos. No hay ninguna razón para hacer acopios de nada pero sí es importante de que seamos conscientes de que la situación es grave y requiere de medidas".

"ESTAMOS LUCHANDO POR SOBREPASAR TODAS ESTAS SITUACIONES"

Antonio Peinado es director general de la Fábrica Maclean Papel en Blanca (Murcia). Sus costes han subido entre cinco y siete veces respecto a etapas anteriores en las que el coste de la luz y el gas no era tan elevado. "La situación es muy complicada y con todo lo que estamos sufriendo. Estamos luchando para sobrepasar todas estas situaciones e intentar no dejar el mercado desabastecido. En nuestro caso, sí que tenemos algún paro puntual de adecuación a la situación del mercado y no hay ningún problema de falta de trabajo, de EREs o de despidos masivos".

Audio





Además, añadía que "sobre todo, hace dos años, hubo un bajón bastante importante. Nosotros vamos dirigidos hacia el sector industrial y la restauración y claro todo bajó bastante pero sí que es en algún momento por disponibilidad de materias primas que por nuestra predisposición a trabajar".

Les está costando remontar, nos cuenta, "porque estaban muy comprometidos con la estrategia de descarbonización para 2050. En la industria papelera estamos dando pasos agigantados para 2025 y es muy complicado con esta situación realizar grandes inversiones con los costes que tenemos".

Por el momento, calma. La industria papelera está trabajando a pleno rendimiento y, aunque piden tranquilidad, la situación que atraviesan es grave y necesitan medidas de inmediato para su correcto funcionamiento.