Alemania decide tomar medidas ante una posible crisis de suministros: ¿cuáles son?

La guerra en Ucrania y el coronavirus han originado una dura crisis de desabastecimiento internacional. Desde que en febrero comenzara el conflicto con la invasión rusa en Ucrania se ha ido incrementando el precio de los productos de forma reseñable. Es por ello que varios países se han visto obligados a tomar medidas importantes para intentar revertir o paliar la situación.

El último caso ha sido Alemania que ha pedido a su población hacer acopio de agua y alimentos suficientes para diez días. Hace un mes, el Ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, elaboró un dossier compuesto por un conjunto de consejos y medidas para abastecerse en caso de emergencias. Entre los alimentos básicos que recomienda por su vida útil de varios años se encuentran los fideos, el arroz, el azúcar, las conservas, ya sean de verdura, carne, pescado o productos listos para consumirse, la miel, la sal o el vinagre. Otros alimentos con un ciclo de vida inferior pero importantes para la salud de la ciudadanía son los huevos y algunos productos lácteos, café, té, especias, legumbres o aceite sin abrir.









El Ministerio del Interior ha dado una lista de ayudas

El Ministerio del Interior a través de su servicio de Protección Civil y la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Casos de Desastre de Alemania (BBK), aconseja entre otros aspectos estos sencillos pasos para los diez días, desde los cuales se espera poder confiar en que las autoridades puedan reaccionar y tener listas las ayudas: calcular la necesidad de dos litros de agua potable y 2.200 kilocalorías por persona y día, no se recomienda abastecer grandes cantidades sino pequeñas de una variedad de productos, no comprar todo a la vez, no dejar las provisiones abandonadas sino reponerlas de forma periódica teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de cada fabricante.

Todo esto se tratado de realizar con más celeridad tras conocerse el hecho de que la empresa de gas rusa, Gazprom, haya anunciado que desde este miércoles corta el grifo del gas a Dinamarca y Shell Alemania. Otra de las recomendaciones que se realizan desde el Ministerio del Interior germano es el hecho de tener en mente una red comunitaria de apoyo entre vecinos, conocidos o familiartes que se pudiera activar en caso de crisis.

Según recoge ABC, el economista y profesor de Ciencias Aplicadas para la Economía en Múnich, Christian Chlupsa es más precavido, afirmando que hay que tener cuidado con la situación y con las decisiones tomadas. Chlupsa espera que el Ministerio tenga buena información y que sobre todo haya hablado con el comercio minorista inicialmente para que esté preparado para tener productos suficientes, temiendo que pueda volver a verse "comportamientos de mandada" como los que sucedieron tiempo atrás y que llevaron a la escasez de productos de primera necesidad como papel higiénico o el aceite. "Ya estamos todos en una situación un poco al límite y tales recomendaciones desencadenan temores, mi esperanza es que la recomendación se haya hecho porque la situación es realmente grave", considera el economista.